ARK Invest, Bitcoin’in (BTC), kurumsal portföylerde yer almaya layık stratejik bir yatırım aracı olduğunu düşünüyor.

Cathie Wood’un varlık yönetim şirketi ARK Invest tarafından hazırlanan bir rapora göre kurumsal yatırımcıların porföylerinin önemli bir bölümünü Bitcoin’e ayırmaları halinde BTC fiyatının kolaylık 2,3 milyon dolara yükselebilirdi.

ARK Invest tarafından hazırlanan “Big Ideas 2024” adlı araştırma raporunda 250 trilyon dolarlık küresel yatırım yapılabilir varlık tabanından kurumsal yatırımların Bitcoin (BTC) fiyatı üzerinde yaratabileceği etkilere yer veriliyor.

Bitcoin (BTC) 2,3 Milyon Dolara Yükselebilir

ARK Invest’in “Big Ideas 2024” raporunda 2015’ten itibaren beş yıllık bir zaman diliminde riske göre ayarlanmış getirileri en üst düzeye çıkarmak isteyen bir portföy BTC’ye %0,5 oranında pay ayırmış olacağı belirtiliyor. Bu tarihten itibaren aynı temelde, dijital varlığa ortalama tahsis %4,8 olurken, yalnızca 2023 yılında bu tür portföyler %19,4 tahsis etmiş olurdu.

ARK Invest raporuna göre 250 trilyon dolarlık küresel yatırım yapılabilir varlık tabanının yalnızca %1’lik kısmının Bitcoin’e yönelmesi, BTC fiyatının kolaylıkla 120.000 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilir. Eğer 2015 yılından 2023 yılına kadar %4,8’lik bir ortalama maksimum Sharpe oranının Bitcoin’e tahsis edilmesi BTC’nin 550.000 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilir ve 2023’teki %19,4’lük tahsis ile ise Bitcoin fiyatı 2,3 milyon dolara yükselebilirdi.

Bitcoin’deki fiyat dalgalanmaları, varlığın uzun vadede kaydettiği yükselişlere gölge düşürebilir. Kısa vadede önemli değer kazanımı veya değer kaybı yaşanabilse de, uzun vadeli bir yatırım vizyonu Bitcoin’e yatırım yapmanın anahtarı olmuştur. “Ne zaman” sorusu yerine, “Ne kadar süreyle?” sorusu daha iyi bir tercih olacaktır. Tarihsel olarak, Bitcoin satın alan ve en az 5 yıl boyunca elinde tutan yatırımcılar, ne zaman satın almış olurlarla olsunlar hep kâr etmişlerdir.

Bitcoin Stratejik Bir Yatırıma Değer

ARK Invest, Bitcoin’in geleneksel yatırım araçlarıyla korelasyon göstermemesi nedeniyle kurumsal portföylerde stratejik bir yatırıma layık bağımsız bir varlık sınıfı haline geldiğini düşünüyor. Son beş yılda, BTC’nin getirilerinin geleneksel varlık sınıflarına göre korelasyonu ortalama sadece 0,27 iken, dijital para biriminin yıllık getirisi son yedi yılda ortalama yaklaşık %44 olurken, diğer büyük varlıkların getirisi %5,7 oldu.