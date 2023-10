ARK Invest, yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusunu SEC’in direktifleri doğrultusunda güncelledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) S-1 formlarına ilişkin yorumlarında ARK Invest’in başvurusuyla ilgili endişelerini bildirdi. ARK Invest ise yaptığı yeni bir dosyalamayla bu endişeleri yanıtladı.

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, bu güncellemeyle birlikte spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin yeni ve önemli bir adım daha attı. ARK Invest’in bu hamlesi, SEC’in endişelendiği bazı noktalara yanıt niteliğinde.

Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas söz konusu gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

ARK has just filed an updated version of its spot bitcoin ETF prospectus. The SEC emailed issuers a few wks ago with comments/qs about their S-1 that they wanted addressed so is very poss ARK has answered all that in this filing. We looking thru it now.. pic.twitter.com/AlwTt82WU0

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 11, 2023