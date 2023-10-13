ARK Invest, yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusunu SEC’in direktifleri doğrultusunda güncelledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) S-1 formlarına ilişkin yorumlarında ARK Invest’in başvurusuyla ilgili endişelerini bildirdi. ARK Invest ise yaptığı yeni bir dosyalamayla bu endişeleri yanıtladı.

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, bu güncellemeyle birlikte spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin yeni ve önemli bir adım daha attı. ARK Invest’in bu hamlesi, SEC’in endişelendiği bazı noktalara yanıt niteliğinde.

ARK Invest’in Yaptığı Güncellemeler

Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas söz konusu gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

ARK has just filed an updated version of its spot bitcoin ETF prospectus. The SEC emailed issuers a few wks ago with comments/qs about their S-1 that they wanted addressed so is very poss ARK has answered all that in this filing. We looking thru it now.. pic.twitter.com/AlwTt82WU0 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 11, 2023

Balchunas’a göre ARK Invest’in bu hamlesi, SEC’in spot Bitcoin ETF ihraççılarına S-1 formlarıyla ilgili endişelerini gidermek için soru ve yorumlar göndermesinin ardından geldi. Eric Balchunas, ARK Invest’in kısa bir süre önce yaptığı güncellemeyle SEC’in bu konudaki tüm endişelerini gidermiş olabileceğine inanıyor.

Kripto para topluluğunda nefesler tutulmuş, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına vereceği karar bekleniyor. Son dönemde aralarında BlackRock’ın da yer aldığı geleneksel finans devlerinin spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması, SEC’in bu başvuruları nihayet onaylayacağına dair umutları arttırdı.

ARK Invest’in Başvurusunda Yaptığı Önemli Değişiklikler

Güncellemeyle yapılan en önemli değişiklik, Net Varlık Değerinin (NAV) belirlenmesiyle ilgili. ARK Invest yeni dosyalamada NAV hesaplamasının Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine (GAAP) neden uymadığına ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor. SEC, ARK Invest’le çok daha önceden temasa geçerek bu konuyu doğrudan gündeme getirmişti.

ARK Invest’in güncellenmiş başvurusundaki en önemli değişikliklerden biri de fonun, tuttuğu Bitcoin’leri nasıl saklayacağına ilişkin. ARK Invest, Bitcoin’lerin saklama kuruluşu aracılığıyla Bitcoin blokchain’inde “cüzdan” olarak adlandırılan hesaplarda güvenli bir şekilde saklanacağını açıklıyor. Bu, kurumsal fonlarla müşteri fonlarını kesin bir şekilde birbirinden ayırarak şeffaflığı ve güvenliği arttırıyor.

ARK Invest’in spot Bitcoin ETF başvurusunu bir kez daha güncellemesi, şirketin düzenleyicilerin beklentilerine ve düzenlemere uyum sağlama konularındaki kararlılığını gösteriyor. Bloomberg’ten Eric Balchunas, SEC’in önümüzdeki günlerde daha fazla talepte bulunabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Balchunas’a göre bu, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin karar süresinde ek gecikmelere yol açabilir.