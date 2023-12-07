Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, Coinbase hisselerini satmaya devam ediyor. ARK Invest kısa bir süre önce 3 farklı fondan toplamda 33 milyon dolarlık Coinbase (COIN) satışı gerçekleştirdi.

ARK Invest’in Coinbase hissesi sattığı fonlar şu şekilde: ARKK, ARKW ve ARKF.

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte ABD merkezli Coinbase’in hisse fiyatı da 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmenin ardından ARK Invest, 5 Aralık Salı günü 33 milyon dolar değerinde 237.572 COIN hissesi sattı.

Kripto para piyasasındaki ve daha geniş çapta fintech dünyasındaki trendlere uygun olarak portföyünü dinamik bir şekilde güncelleyen ARK Invest, COIN hisselerinin satışını, Salı günkü borsa kapanış fiyatından gerçekleştirdi.

ARK Invest Coinbase Hisselerini Elden Çıkarmaya Başladı

ARK Invest, 5 Aralık’ta yaptığı satışta üç farklı borsa yatırım fonunda (ETF) 237.572 COIN hissesini sattı. Bu fonlar şu şekilde: Innovation (ARKK), Next Generation Internet (ARKW), and Fintech Innovation (ARKF).

ARK Invest buna ek olarak Grayscale’ın Bitcoin Trust (GBTC) hisselerinden de 5,9 milyon dolar değerinde 168.127 hisse sattı. GBTC hisseleri Salı günkü kapanışını 35,10 dolardan gerçekleştirerek 2021 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

ARK Invest genellikle hisseleri fiyatlar düşük seviyelerdeyken satın alıyor ve fiyatlar zirveye yaklaştığında satmaya başlıyor.ARK Invest’in Coinbase ve GBTC hisselerini satma kararı, Bitcoin’in 44.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesine ulaşmasının ardından geldi.

5 Aralık Salı günü yapılan satış, ARK Invest’in 2023 yılında yaptığı en büyük satışlar arasında üçüncü sırada yer alıyor. ARK Invest daha önce 14 Temmuz’da 478.356 hisse, 17 Temmuz’da ise 248.838 hisse satışı gerçekleştirmişti. O dönemde Coinbase hisseleri 105 dolardan işlem görüyordu.

Coinbase (COIN) Hisseleri %280 Arttı

Coinbase hisseleri 2023 yılının başından bu yana etkileyici bir performans sergileyerek %280 oranında arttı. TradingView verilerine göre Coinbase (COIN) hisseleri son 30 günlük zaman diliminde ise yaklaşık %70’lik etkileyici bir artış kaydetti.

Coinbase hisselerindeki bu yükselişin birkaç farklı tetikleyici olduğu düşünülüyor. Bunlara örnek olarak Binance ve Changpeng Zhao’nun ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı uzlaşmanın Coinbase’e avantaj sağlaması ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendi gösterilebilir.

ARK Invest her ne kadar yakın zamanda birçok kez Coinbase hissesi satsa da hala yüklü miktarda Coinbase hissesine sahip. Bununla birlikte kademeli olarak Coinbase hisselerini satan ARK Invest, kripto para odaklı diğer şirketlerin hisselerindeki fırsatları da yakından takip ediyor. Bu kapsamda ARK Invest Robinhood ve SoFi Technologies ile ilgileniyor.