ARK Invest’in CEO’su Cathie Wood, memecoin’lerin zamanla ‘değersiz’ hale geleceğini öngörüyor. Ancak TRUMP gibi bazı coin’lerin bu süreçte ayakta kalabileceğine inanıyor.

Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda Wood, kişisel fonlarını bu tür coin’lere yatırmadığını açıkladı. Bunun nedeni olarak da piyasada dolaşan milyonlarca viral coin’in gelecekte çok fazla değer taşımayacağını düşündüğünü belirtti.

Memecoin’ler yerine daha büyük ve köklü kripto varlıklara güvendiğini vurgulayan Wood, Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi projelerin giderek güçlendiğini ifade etti.

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Ayrıca, memecoin piyasasına yatırım yapan yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ona göre, bu tür coin’ler tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ‘değersiz’ hale gelecek.

“İnsanların para kaybetmesi, bazı şeyleri öğrenmelerini sağlar ve memecoin’ler konusunda da bunu yaşayacaklar. Üstelik ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer düzenleyiciler, bu coin’ler için hiçbir sorumluluk üstlenmeyecek.” diyen Wood, ARK Invest’in bazı coin’lerin zamanın testine dayanabileceğini düşündüğünü ve bunlar arasında TRUMP Official Trump’ın da yer aldığını ekledi.

Memecoin’ler Sıfıra mı Gidiyor?

ABD SEC’in Şubat ayı sonunda yaptığı açıklamada, memecoin’lerin menkul kıymet olarak değerlendirilmediği, aksine ‘koleksiyon öğeleri’ olarak görüldüğü ve bu nedenle düzenlemeye tabi tutulmayacağı belirtildi.

Mevcut durumda, memecoin piyasasının toplam değeri 51,6 milyar dolar seviyesinde. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, bu rakam 137 milyar dolara kadar ulaşmıştı. Ancak o zamandan bu yana, memecoin piyasası yaklaşık 86 milyar dolar, yani yüzde 60’tan fazla bir düşüş yaşadı.