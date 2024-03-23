Arjantin’de enflasyon oranının %276’ya yükselmesiyle ülkede Bitcoin’e yönelik ilgi ciddi şekilde arttı. Arjantinliler Mart ayının ilk haftasında yaklaşık 34.700 BTC satın aldı. Bu metrik, son 20 ayın en yüksek seviyesinde.

Arjantin’de dört nala giden enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık karşısında Arjantinliler çözümü Bitcoin’de buldu. Son veriler, Arjantin’de Bitcoin’e yönelik talebin ciddi şekilde arttığını gösteriyor.

Elbette Arjantinlilerin Bitcoin’e yönelik artan ilgisinin altına yatan bir diğer neden de Bitcoin’de son aylarda yaşanan sert yükselişler. Lider kripto para birimi Bitcoin bu yılın başından bu yana %73, son bir yıllık zaman diliminde ise %136 oranında değer kazandı.

Böylelikle Bitcoin enflasyon koruması sağlayan en popüler varlıkları dahi geride bıraktı. Bu nedenle Arjantinlilerin Bitcoin’e yönelik ilgisinde yaşanan bu artış pek de sürpriz değil.

Arjantin’de Bitcoin’e Yönelik İlgi Artıyor

Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre, Arjantinliler Mart ayının ilk haftasında 34.700 BTC satın aldı. Böylelikle Arjantin’deki haftalık Bitcoin alımları son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse bu miktar, Şubat ayı başındaki miktara kıyasla iki katlık bir artışa işaret ediyor.

Enflasyon karşısında koruma sağlayan varlıklardan biri olarak gösterilen Bitcoin, 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu yükselişte spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması ve yaklaşan blok ödülü yarılanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Arjantin’de enflasyon oranı şu anda %276 seviyesinde. Bu nedenle ülkenin para birimi son yıllarda korkunç derecede değer kaybetti. Böyle bir ortamda Arjantinliler servetlerinin değerini korumak için alternatif varlık arayışına başladı.

Arjantinlilerin bu kapsamda tercih ettiği güvenli limanlardan biri de ABD doları oldu. Ancak son dönemde Arjantin pesosunun değer kazanması ve hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma çabaları nedeniyle ABD dolarına yönelik ilgi azaldı.

Son veriler, Arjantin’de ekonomide kötü gidişat sürerken Arjantinlilerin Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor.

Dolarizasyon İhtimali Hala Düşük

Arjantin’in Başkanı Javier Milei, ülke ekonomisini düzlüğe çıkarmak için şimdiye kadar çeşitli adımlar attı. Her ne kadar Javier Milei, seçim kampanyasını Arjantin ekonomisini dolarize etme vaadiyle yürütmüş olsa bu vaadinde geri adım attı ve Arjantin pesosunun değerini arttıracak hamlelerde bulunmaya başladı. Milei topyekün bir dolarizasyonun şu aşamada düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Eflasyon ve ekonomik çalkantılar karşısında Bitcoin’e geçiş, USDT ve USDC gibi stabilcoin’ler de dahil olmak üzere geleneksel varlıklara yönelik talebi azalttı.

Arjantin’in geçmişi ekonomik istikrarsızlıklarla dolu. Bu nedenle ülkenin yerel para biriminin sık sık devalüe edilmesi, Arjantinlilere tasarruf ve mali yönetim konularında zorluklar çıkarıyor. Böyle bir ortamda geleneksel varlıklara ilgi azalırken Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara yönelik ilgi ise artıyor.