Arjantin’in yeni başkanı belli oldu. Javier Milei, 2 milyon oy farkla zafere ulaştı ve Arjantin’in yeni başkanı oldu. Javier Milei, Güney Amerika ülkesindeki yüksek enflasyonla baş edebilecek mi?

Aşırı sağcı ve özgürlükçü lider Javier Milei, Arjantin’de başkanlık seçimlerinin ikinci turunda ipi göğüsledi ve seçimi kazandı. Arjantin’de dört nala giden enflasyonun ortasında Javier Milei’nin seçimi kazanması, oldukça önemli.

Bitcoin destekçilerinden biri olan Javier Milei, ülkeyi şu sıralar içerisinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak için ülkenin yasal para birimi Arjantin pesosu’nu, ABD dolarıyla değiştirmeyi planlıyor.

Arjantin’in Yeni Başkanı Belli Oldu

Arjantin’de başkanlık seçimlerinin ikinci turunda Javier Milei %56 oy alırken rakibi Sergio Massa ise %44’te kaldı. Sonuç olarak Javier Milei, seçimlerde ipi göğüsleyerek Arjantin’in yeni başkanı oldu. Bu zafer, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik çıkmazdan kurtarılması için büyük önem arz ediyor.

Seçimi kazanmasının ardından halka seslenen Javier Milei, “Bugün Arjantin’i yeniden inşa etmeye başlıyoruz.” dedi. Milei, Arjantin’in son dönemde kaybettiği itibarını geri kazanacağının sözünü verdi. Javier Milei, Arjantin’de özel sektörü güçlendirmek ve finansal istikrarı yeniden temin etmek için Bitcoin’i bir araç olarak görüyor.

Javier Milei ayrıca sahtekarlık olarak gördüğü merkez bankasını ise kaldırmayı planlıyor.

Arjantin’de Kripto Paralara Yönelik İlgi

Her ne kadar Bitcoin destekçisi olsa da Javier Milei, El Salvador Başkanı Nayib Bukele’nin aksine Arjantin ekonomisini düzlüğe çıkarmak için ülkede yasal para birimi olarak ABD dolarının kullanılmasından yana.

Arjantin kripto paraların benimsenmesi konusunda önde gelen ülkelerden bir tanesi. Ülkede kripto paraların işlem hacmi 85,4 milyar dolar seviyesinde. Bu ilginin ülkede dört nala giden enflasyon ve kötü ekonomik koşullardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

2023 yılının başlarında Arjantin’de halk, ülkenin içerisinde bulunduğu çıkmazı protesto etmek için düzenlenen gösteride Bitcoin lehine protestolarda bulunmuştu.