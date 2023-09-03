Arjantin, Worldcoin projesine yönelik soruşturma başlatan ilk ülkelerden biriydi.

Arjantin’de kripto para ve teknolojiye yönelik ilgi son dönemde Worldcoin’in projesi World ID’nin piyasaya sürülmesiyle ciddi şekilde arttı. Öyle ki Güney Amerika ülkesinde Worldcoin’le yapılan doğrulamaların sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

30 Ağustos’ta Arjantin’de 9.500 vatandaş, Worlcoin ID aracılığıyla kimliklerini doğruladı ve bu bir rekor olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar bu Worldcoin projesinin toplumda benimsenmesinin arttığı şeklinde yorumlansa da projenin birçok ülkede düzenleyicilerin kıskacı altında.

Kişilik Kanıtı (Proof-of-Personhood) adı verilen bir metodoloji kullanan yenilikçi merkezsiz kimlik protokolü Worldcoin, kullanıcıların varlığını Orb adı verilen bir biyometrik tarama cihazı aracılığıyla doğruluyor.

Arjantin’de projeye yönelik ilgi son dönemde ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla bu durum Worldcoin’in uygulaması World App’in hızla Arjantin App Store’daki en popüler uygulama haline gelmesiyle sonuçlandı.

Worldcoin projesi Temmuz ayı sonlarında piyasaya sürüldü ve kısa bir süre içerisinde ciddi anlamda popülerleşti. Dijital kimlik ile finansal katılım kesişimindeki açığı kapatmayı hedefleyen Worldcoin projesi, kısa süre içerisinde 2 milyon kullanıcıya ulaştı.

Temmuz ayında Worldcoin projesi WLD adlı kripto token’ini başlattı ve kısa sürede tüm dünyada büyük ilgi gördü. Dolayısıyla bu tüm dünyadaki düzenleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dünyanın dört bir yanında birçok ülke Worldcoin projesine yönelik soruşturma başlattı. Bu ülkelerden biri de Arjantin.

Her ne kadar Worldcoin projesi Arjantin’de yetkililerin soruşturması altında olsa da proje ülkede, günlük bazda kayıt rekoruna ulaştı.

Worldcoin tarafından dünyanın dört bir yanındaki merkezlere gönderilen Orb adı verilen biyometrik tarama cihazları, uluslararası veri koruma kurumlarının projeye yönelik endişelerini arttırdı. Almanya’daki Bavyera Eyaleti Veri Koruma Denetleme Ofisi ve Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu, Worldcoin’in veri işleme uygulamalarını araştıran kurumlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte geride bıraktığımız günlerde Fransız yetkililerin Worldcoin’in Paris ofisine baskın düzenlediğini bildirmiştik. Öte yandan bu ayın başlarında Kenya’da kolluk kuvvetleri Worldcoin ofisine baskın düzenlemişti.