Kripto para sektöründe faaliyet gösteren genç bir Rus çift, artan kripto para kaçırma vakalarının son kurbanı oldu. Arjantin’in Palermo semtinde kaçırılan çift, dijital para ile ödenen 43.000 dolarlık fidye sonrasında serbest bırakıldı.

Yemeğe Davet Edildiler, Kaçırıldılar

Arjantin basınına konuşan yetkililere göre olay, Cuma gecesi yaşandı. Rus çiftin, Ravignani Caddesi üzerindeki bir dairede kalan iki Çeçen uyruklu kişi tarafından yemeğe davet edildiği belirtildi.

Saat 23.00 civarında, genç kadının balkondan yardım çağrısı yapması üzerine çevredeki bir restorandaki çalışanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çifti dairenin içinde bağlı halde buldu.

Çiftin ifadesine göre dairede kalan iki Çeçen şahıs kendilerini alıkoydu. Arjantin Federal Polisi (PFA), şüphelilerin olaydan sadece birkaç saat sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçtığını ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıklarını doğruladı.

Fidye Kripto Para ile Ödendi

Güvenlik kaynaklarına göre, çiftin serbest bırakılması için istenen 43.000 dolarlık fidye, Arjantin’de yaşayan başka bir Rus vatandaşı tarafından ödendi. Ödeme, kripto para aracılığıyla doğrudan saldırganlarla yapılan müzakereler sonrası gerçekleştirildi.

Soruşturma şu anda PFA Güney Bölgesi Adam Kaçırma ile Mücadele Birimi tarafından yürütülüyor.

Kripto Fidye Vakalarında Küresel Artış

Bu olay, son zamanlarda dünya genelinde artış gösteren kripto para bağlantılı adam kaçırma olaylarının son halkası. Kripto para topluluğu, dijital servetin fiziksel güvenlik riskleriyle kesiştiği bu yeni tehdide karşı giderek daha fazla endişe duyuyor.

Bu hafta başında, New York’ta kripto para yatırımcısı John Woeltz, İtalyan bir turisti kaçırmak ve fiziksel şiddet uygulamakla suçlandı. Yetkililer, Woeltz ve iki suç ortağının, kurbanın Bitcoin cüzdanının şifresini ele geçirmek amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Fransa’da ise, kripto para borsası Paymium’un CEO’su Pierre Noizat’ın kızı ve torunu, silahlı kişilerce kaçırılmaya çalışıldı. Olay Paris’te yaşanırken, aile üyeleri hafif yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Dijital Servet, Fiziksel Güvenlik Riskini Artırıyor

Son olay, dijital varlıkların artan değerinin fiziksel şiddet içeren suçlara zemin hazırladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik birimleri, kripto para kaynaklı suçlara karşı daha fazla uluslararası iş birliği ve yeni güvenlik önlemleri geliştirme çağrısı yapıyor.