Arjantin Dışişleri Bakanı, Bitcoin’in ülke içerisindeki bağlayıcı sözleşmelerde yasal para birimi olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, sözleşmelerde ve ödemelerde belirli para birimlerinin kullanımını yasallaştıran kararnamenin Bitcoin’i da kapsadığını iddia etti. 21 Aralık’ta açıklamalarda bulunan Diana Mondino, “Arjantin’de sözleşmelerin Bitcoin ile yapılabileceğini onaylıyor ve teyit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin. — Diana Mondino (@DianaMondino) December 21, 2023

Arjantin Bitcoin’i Yasal Ödeme Yöntemi Olarak Kabul Etti

Arjantin’deki Bitcoin açılımı, 19 Kasım’da ülkedeki başkanlık seçimini kripto para dostu Javier Milei’nin kazanmasının ardından başladı.

20 Aralık’ta Arjantin’de “Arjantin Ekonomisinin Yeniden İnşası için Temeller” adlı kararnamede Bitcoin’den bahsedilmedi. Ancak Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun açıklamalarına göre söz konusu kararname yasal ödeme aracı olarak tanınmayan para birimleri için hükümler içeriyor.

Diana Mondino, inek veya litrelik sütün yanı sıra kripto paraların da bağlayıcı sözleşmelerde ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak yorum yapan JAN3 CEO’su Samson Mow şunları kaydetti:

Her ülke Bitcoin’i yasal ödeme aracı yapmak zorunda değil; her ülkenin kendine özgü bir yolu olacak. Tüm yollar BTC’ye çıkıyor.

Argentinian Minister of Foreign Affairs spoke about the approval of #Bitcoin for payments, and then mentioned separately that you could use “crypto” along with cows and litres of milk too. https://t.co/m0SwFWiIMC — Samson Mow (@Excellion) December 21, 2023

12 Aralık’ta ülkede yerel para birimi Arjantin pesosu devalüe edildi. Arjantin Devlet Başkanı, Arjantin pesosunun ABD doları karşısında %50 oranında devalüe edilerek 400’den 800’e düşürüldüğünü açıkladı.

Yıllardır hiperenflasyonla mücadele eden Arjantin’de şu anda yıllık enflasyon oranı %161 seviyesinde. Bu nedenle Bitcoin sürekli olarak Arjantin pesosu karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru kırıyor.

Şu anda Arjantin’de 1 BTC, 35 milyon Arjantin pesosu değerinde. CoinGecko verilerine göre 12 Aralık’taki devalüasyondan sonra BTC fiyatı Arjantin’de iki katına çıktı ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde hareket ediyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında 2024 yılında Arjantin’in tıpkı El Salvador gibi Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceğine dair spekülasyonlar güçlendi. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Bitcoin’e dair birçok olumlu açıklamada bulunmuştu. Dolayısıyla bu açıklamalar da Arjantin’in Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceğine dair söylentileri güçlendiriyor.

El Salvador’da Bitcoin Yasası Kabul Edildi

Kısa bir süre önce El Salvador’da Bitcoin yatırımcılarına vatandaşlık veren bir yasa kabul edildi. Reuters’ta yer alan habere göre 21 Aralık’ta El Salvador Kongresi, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarına BTC “bağışı” yapan yabancılara vatandaşlık veren göç yasasını kabul etti.

Şu an için söz konusu yasada herhangi bir şekilde minimum yatırım şartı yer almıyor. Ancak yakın zamanda minimum yatırım şartının açıklanması bekleniyor.

En son verilere göre El Salvador’un Bitcoin rezervleri 122 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kârla artıda.