Arjantin Dışişleri Bakanı, Bitcoin’in ülke içerisindeki bağlayıcı sözleşmelerde yasal para birimi olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, sözleşmelerde ve ödemelerde belirli para birimlerinin kullanımını yasallaştıran kararnamenin Bitcoin’i da kapsadığını iddia etti. 21 Aralık’ta açıklamalarda bulunan Diana Mondino, “Arjantin’de sözleşmelerin Bitcoin ile yapılabileceğini onaylıyor ve teyit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arjantin’deki Bitcoin açılımı, 19 Kasım’da ülkedeki başkanlık seçimini kripto para dostu Javier Milei’nin kazanmasının ardından başladı.

20 Aralık’ta Arjantin’de “Arjantin Ekonomisinin Yeniden İnşası için Temeller” adlı kararnamede Bitcoin’den bahsedilmedi. Ancak Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun açıklamalarına göre söz konusu kararname yasal ödeme aracı olarak tanınmayan para birimleri için hükümler içeriyor.

Diana Mondino, inek veya litrelik sütün yanı sıra kripto paraların da bağlayıcı sözleşmelerde ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak yorum yapan JAN3 CEO’su Samson Mow şunları kaydetti:

