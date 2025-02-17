Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin tanıttığı kripto para projesi birkaç saat içerisinde çöktü. Bu süreçte yatırımcılar ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı ve Milei hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Milei’nin tanıttığı kripto paranın geliştiricileriyle lansman öncesinde görüştüğü ortaya çıktı.

Milei’nin Tanıttığı Kripto Para LIBRA Çöktü

Arjantin Devlet Başkanı Milei Cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda LIBRA adlı bir kripto para projesinin tanıtımını yaptı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük ilgi topladı ve yatırımcılar projeye akın etti. Ancak Milei saatler sonra söz konusu paylaşımını sildi ve LIBRA fiyatı sert bir düşüş yaşadı.

Pazar günü avukatlar Jonatan Baldiviezo, Marcos Zelaya, María Eva Koutsovitis ve Claudio Lozano Milei hakkında dava açtı. Dava dosyasında Milei’nin projeyi bilinçli olarak tanıtarak yatırımcıları manipüle ettiği ve ardından hiçbir uyarı yapmadan desteğini çektiği belirtiliyor.

Başkanlık Ofisi Suçlamaları Reddetti

Bu gelişme sonrasında Arjantin Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Milei’nin dolandırıcılıkla hiçbir ilgisinin olmadığı belirtildi ve “Başkan, LIBRA’nın geliştirilme sürecine dahil olmamıştır. Söz konusu paylaşımı, girişimcileri desteklemek adına yaptı ancak spekülasyonları önlemek için kaldırdı” ifadesine yer verildi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei de X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Projenin detaylarından habersizdim. Bilgi edindikten sonra tanıtımını yapmamaya karar verdim ve tweet’i sildim.”

Milei, muhalefetin bu olayı kendisine zarar vermek için kullandığını söyledi. Öte yandan medyaya yansıyan bazı belgeler, Milei’nin LIBRA’nın geliştiricisi KIP Protocol ekibiyle lansmandan önce görüştüğünü ortaya koyuyor. Arjantin hükümetine bağlı Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, olayla ilgili iç soruşturma başlattığını duyurdu.

KIP Protocol ve Jupiter Exchange’in Açıklamaları

KIP Protocol CEO’su Hayden Davis, LIBRA’nın çöküşünden Javier Milei’yi sorumlu tuttu. Davis, yayınladığı videoda “Milei ve ekibi, verdikleri desteği aniden çekerek yatırımcı güvenini sarstı ve fiyatın çökmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Kripto borsası Jupiter Exchange ise ekibindeki bazı üyelerin LIBRA’nın lansmanından önceden haberdar olduğunu kabul etti. Ancak borsa, içeriden bilgi sızdırma veya manipülasyon yapıldığı iddialarını reddetti. Jupiter tarafından yapılan açıklamada LIBRA’nın borsada ‘Doğrulanmış’ etiketi almasının lansmandan bir saat sonra gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı ekip üyelerimiz, Javier Milei ile bağlantılı bir token’in piyasaya sürüleceğini iki hafta önceden öğrendi.”

Jupiter ayrıca LIBRA’nın piyasaya çıkmasının ardından birçok sahte tokenin piyasaya sürüldüğünü ve bunun da yatırımcıların yanlış varlıklara yönelmesine neden olduğunu açıkladı. Jupiter, içeriden bilgi sızdırıldığına dair kanıtı olan yatırımcıların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Her ne kadar LIBRA fiyatı bu gelişme sonrasında çöküş yaşasa da KIP Protocol CEO’su Hayden Davis hâlâ 100 milyon dolarlık proje fonu bulunuyor. Davis şeffaflık ilkesine bağlı kalarak bu fonlarla LIBRA alacağını ve sonrasında satın aldığı token’leri yakacağını açıkladı.

Davis, topluluğun daha iyi bir alternatif sunmaması halinde token yakma planını 48 saat içerisinde uygulamaya koyacağını söyledi. Ayrıca dolandırıcılık iddialarını reddeden Davis, tüm sorumluluğu Milei’ye yükledi.

Sonuç olarak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, kripto para dolandırıcılığıyla suçlanan az sayıdaki liderlerden biri oldu. Milei’nin tanıttığı proje, yatırımcıların milyonlarca dolarlık zarara uğramasına yol açarken Arjantin hükümeti üzerindeki baskıyı arttırdı.