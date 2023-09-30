Arjantin hükümeti blockchain tabanlı dijital kimliklere geçiyor. Arjantin hükümeti bu kapsamda blockchain destekli veri depolama ve yönetim çözümünü tanıttı.

Arjantin vatandaşları artık kimliklerini dijital cüzdanlarında saklayabilecek. Arjantin bunun için web3 şirketi Extrimian ile ortaklık kurdu.

Bu kapsamda Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te blockchain destekli bir dijital kimlik sistemine geçildi.

Blockchain Tabanlı Dijital Kimlikler

Hükümet, 28 Eylül’de Arjantin merkezli bir dijital kimlik protokolü şirketi Extriminan ile işbirliği içinde yeni bir dijital kimlik çözümünü tanıttı. Yapılan resmi açıklamada blockchain tabanlı kimliklerin, Arjantinlilerin günlük yaşantılarında kimlik belgelerini kullanmaları konusunda devrim yaratacağı ifade edildi.

2023 yılının Ekim ayıyla birlikte hayata geçirilecek sistem, blockchain teknolojisi sayesinde kinlik bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına olanak sağlayacak.

Arjantin Hükümeti blockchain tabanlı kimliklere geçmek için Extrimian’ın Ethereum ölçeklendirme protokolünü, Matter Labs’ın QuarkID olarak bilinen zkSync Era rollup’ı üzerinde geliştirilmiş bir uygulamayı kullanmayı planlıyor.

Hükümet yetkilisi Diego Fernandez konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

Buenos Aires Belediyesi, bu yeni dijital kimlik sisteminin bir kamu malı olarak işlev görmesini, veriler üzerindeki kontrolün bireylere geri verilmesini ve devlet, şirketler ve insanlar arasında daha çevik ve güvenli bir dijital etkileşim sağlanmasını amaçlıyor.

Söz konusu hizmet başlangıçta doğum belgeleri, ölüm belgeleri ve evlilik cüzdanları da dahil olmak üzere belgelerin dijitalleştirilmesi için kullanılacak. Bu dijital belgeler, orijinal kağıt kopyalarının alternatifi olarak kullanılacak.

Arjantin, 2024 yılına kadar bu blok zinciri çözümünün ülke çapında benimsenmesi için kapsamlı bir yol haritası hazırlamayı ve sağlık kayıtları ve finansal yönetim özellikleri de dahil olmak üzere verileri blockchain’e taşımayı hedefliyor.