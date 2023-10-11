Bitcoin’in en iyi alternatifleri olarak görülen kripto paralar arasında ETH, DOGE, XRP ve SHIB yer alıyor.

Özet:

Marketplace Fairness tarafından hazırlanan bir araştırma raporunda, yatırımcıların Bitcoin’e alternatif olarak gördükleri kripto paralar arasında ilk sırada Ethereum’un (ETH) yer alıyor.

Sıralamada Ethereum’u, DOGE, XRP ve SHIB takip ediyor.

Bitcoin’in piyasadaki üstünlüğüne rağmen memecoin’ler de dahil olmak üzere birçok kripto paraya ilgi artıyor.

XRP ve SHIB, Bitcoin Alternatifleri Arasında

Marketplace Fairness’ın kripto para uzmanları tarafından hazırlanan rapor, Ethereum’un (ETH) Bitcoin’in (BTC) en popüler alternatifi olduğunu gösteriyor. Marketplace Fairness bu araştırmasını, Google Trends verilerine dayandırıyor.

Marketplace Fairness, insanların her ay 3,2 milyon Ethereum (ETH) araması yaptığını belirledi. İlk ve en popüler memecoin DOGE ise 1,6 milyon aramayla listede ikinci sırada yer alıyor. Diğer kripto paralar ise sırasıyla şu şekilde: XRP (1,2 milyon arama), SHIB (678.000 arama).

Listede 5 ile 10. sırada ise sırasıyla şu kripto para birimleri yer buldu: Cardano (ADA), Solana (SOL), EOS (EOS), Litecoin (LTC), Tether (USDT) ve Polkadot (DOT).

Bitcoin’in hala en popüler kripto para olduğunu belirten Marketplace Fairness, bununla birlikte son dönemde popülaritesi yükselişte olan birçok kripto para birimi olduğunu belirtti.

Marketplace Fairness ayrıca memecoin’lere de dikkat çekti. Memecoin’lerinin fiyatının diğer kripto para birimlerine kıyasla çok daha fazla değişken olduğunu belirten Marketplace Fairness sözcüsü, bu varlıkların popülaritesinin fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görmenin ilginç olacağını dile getirdi.

Memecoin’ler Düşüşte

Kripto para piyasasında fiyat düzeltmesi devam ederken memecoin’ler, diğer kripto paralara kıyasla çok daha sert düşüşler yaşadı. CryptoPotato olarak bu hafta başında bildirdiğimiz üzere en büyük değer kaybı yaşayan memecoin’ler arasında Bone ShibaSwap (BONE) ve Doge Killer (LEASH) yer alıyor. Bununla birlikte SHIB ve DOGE de kırmızı renkte.

Memecoin’ler hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuda hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz: