Bu yazımızda Aralık ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek kripto para projelerine yakından bakacağız.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

İşte Aralık ayında token kilit açılımı gerçekleştirecek kripto para projeleri:

1inch (1INCH):

1 Aralık 2024 tarihinde 1INCH’in kilit açılımı gerçekleşti ve toplamda 74,23 milyon 1INCH piyasaya sürüldü. Bu miktar, token’in toplam arzının %5,65’ine karşılık geliyor ve yaklaşık 32,92 milyon dolar değerinde.

dYdX (DYDX):

DYDX’in kilit açılımı da 1 Aralık 2024’te gerçekleşti. 17,86 milyon DYDX tokeni piyasaya sürüldü. Toplam arzın %5,30’una denk gelen bu kilit açılımının değeri 14,07 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

ZetaChain (ZETA):

ZETA’nın kilit açılımı 1 Aralık 2024’te gerçekleşti. Bu tarihte 52,86 milyon ZETA token’i piyasaya sürüldü. Bu miktar, toplam arzın %10,3’üne denk geliyor ve yaklaşık 52,86 milyon dolar değerinde.

Aptos (APT)

Aptos (APT), 12 Aralık 2024 tarihinde önemli bir kilit açılım gerçekleştirecek. Bu tarihte, toplamda 152,62 milyon APT tokeni piyasaya sürülecek. Bu miktar, Aptos’un toplam arzının %2,12’sine denk geliyor ve yaklaşık 534,63 milyon dolar değerinde.

StarkNet (STRK):

15 Aralık 2024 tarihinde StarkNet’in 63,69 milyon STRK token’i piyasaya sürülecek. Bu miktar, toplam arzın %2,85’ine denk geliyor ve toplam değeri 45,16 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Arbitrum (ARB):

ARB token’inin kilit açılımı 16 Aralık 2024’te gerçekleşecek. Bu tarihte 25,98 milyon ARB token piyasaya sürülecek ve toplam arzın %2,27’sine denk geliyor. Kilit açılımı gerçekleşecek token’lerin piyasa değeri ise 89,26 milyon dolar.

ApeCoin (APE):

APE’nin kilit açılımı 17 Aralık 2024’te yapılacak. 24,44 milyon APE token piyasaya sürülecek ve bu, toplam arzın %2,17’sine denk geliyor. Kilit açılımının toplam değeri yaklaşık 38,84 milyon dolar.

Immutable (IMX):

IMX’in kilit açılımı 27 Aralık 2024’te gerçekleşecek. 50,09 milyon IMX tokeni piyasaya sürülecek. Bu, toplam arzın %1,45’ine karşılık geliyor ve toplam piyasa değeri 102,18 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Grass (GRASS):

GRASS tokeninin kilit açılımı 28 Aralık 2024’te gerçekleşecek. 7,31 milyon GRASS tokeni piyasaya sürülecek ve bu, toplam arzın %1,52’sine denk geliyor. Toplam değeri ise 12,26 milyon dolar.

Optimism (OP):

31 Aralık 2024 tarihinde OP’nin 13,58 milyon tokeni piyasaya sürülecek. Bu miktar, toplam arzın %2,57’sine karşılık geliyor ve toplam piyasa değeri 79,23 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Aralık ayı boyunca gerçekleşecek bu token kilit açılımları, ilgili projelerin piyasa performansını ve yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilir.