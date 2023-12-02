Fed’in faiz oranlarını düşürmeye başlaması, enflasyon oranlarının düşüşe geçmesi, blok ödülü yarılanması ve spot Bitcoin ETF başvurularının olası onayı gibi gelişmeler Bitcoin (BTC) fiyatında yükselişi tetikleyebilir.

Özet:

Bitcoin 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde yaklaşık %130 oranında değer kazandı. 13 Aralık’taki FOMC toplantısı ve 12 Aralık’ta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri gibi faktörler, BTC fiyatında önümüzdeki günlerde fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.

FOMC toplantısının ardından Fed faiz kararını açıklayacak. Bu gelişmenin Bitcoin fiyatını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Fed’in faiz oranlarını düşürme kararı alması, yatırımcıları Bitcoin’e yönlendirebilir.

ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair artan beklentiler de BTC fiyatında kayda değer yükselişlere yol açabilir.

Fed’in Faiz Kararı Bitcoin’i Nasıl Etkileyecek?

Bitcoin 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde kaydettiği performansla göz doldurdu. Lider kripto para birimi BTC, 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana yaklaşık %130 oranında değer kazandı. Şimdi ise gözler Bitcoin’in yılın son ayında nasıl bir performans sergileyeceğine çevrilmiş durumda.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek bazı olaylar Bitcoin fiyatını doğrudan etkileyebilir.

Önem sırasına göre bunlardan ilki 13 Aralık 2023’teki FOMC toplantısı. Fed bu toplantıda anti-enflasyonist politikasını gözden geçirecek ve ardından faiz kararını açıklayacak. Uzmanlar, Fed’in Aralık ayında faiz oranlarını sabit bırakacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Fed’in faiz düşürme olasılığı da hala masada.

FOMC toplantılarının ardından gelen faiz kararları Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarını arttırıyor. Geride bıraktığımız Temmuz ayında Fed’in politika faizini 25 baz puan arttırmasının ardından BTC fiyatı 30.000 doların altına gerilemişti.

Öte yandan Fed’in faiz oranlarının düşürmesi, yatırımcıların riskli varlıklara dolayısıyla Bitcoin’e yönelmesiyle sonuçlanabilir. BitMEX borsasının kurucusu Arthur Hayes de bu konuda aynı fikirde.

Enflasyon Verileri Bitcoin’i Nasıl Etkileyecek?

Fed’in faiz oranlarına ilişkin kararı büyük olasılıkla 12 Aralık’ta açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olacak. ABD’de enflasyon oranı son birkaç aydır düşüşte ve şimdi gözler 12 Aralık’ta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yapılacak açıklamada.

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Spot Bitcoin ETF’leri Yükselişi Tetikleyebilir

Son olarak Aralık ayında Bitcoin (BTC) fiyatında ciddi hareketliliklere yol açabilecek bir diğer gelişme, SEC’ten gelecek olası bir spot Bitcoin ETF kararı. 2023 yılında aralarında BlackRock, Fidelity ve Invesco’nun yer aldığı birçok varlık yönetim devi, spot Bitcoin ETF ürünlerini başlatmak için SEC’in kapısına dayandı.

Her ne kadar SEC şimdiye kadar spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakmasa da BlackRock’ın yarışa dahil olması tüm umutları arttırdı. Zira BlackRock’ın şimdiye kadar yaptığı 576 başvurudan yalnızca 1 tanesi reddedildi. Bu nedenle SEC’in artık spot Bitcoin ETF’lerini onaylamama konusundaki inadına son vereceği tahmin ediliyor.

Çok sayıda uzman ve analist, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına onay vermesiyle BTC fiyatının yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Hatta bazıları bu onayların 2023 yılı sonlanmadan gelebileceğini öngörüyor.