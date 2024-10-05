Aptos (APT) son dönemde artan ağ büyümesi ve sosyal aktivitesiyle dikkat çekiyor. Analistler ve uzmanlar bu gelişmelerin APT’de büyük bir yükselişin habercisi olabileceğine inanıyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,1 ve son bir haftalık süreçte %11,8 oranında değer kazanan Aptos (APT) 8,98 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki APT yükseliş trendini koruyarak yeni zirvelere ulaşabilir mi?

Aptos’un Ağ Aktivitesi Rekor Seviyelerde

Veriler, Aptos ağının işlem hızının 1.051 işlem/saniye (TPS) ile rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Aptos ağındaki işlem hızlarının artması ve ağ verimliliği, daha fazla kullanıcının ve yatırımcının projeye yönelmesine yol açıyor.

Aptos ağındaki aktif hesaplar 3 Ekim 2024 tarihinde 3,75 milyon ile yeni bir zirveye ulaştı. Aptos ağının kullanıcı sayısındaki artış, ekosisteme yönelik güvenin arttığını gösteriyor. Bu da APT fiyatında yeni yükselişlerle yol açabilir.

Aptos’a yönelik sosyal medya paylaşımları da son dönemde arttı. Projenin sosyal dominansı şu anda %0,47 seviyesinde. Tarihsel veriler, bir projenin sosyal medyadaki etkinliğinin artmasının büyük yükselişlerden önce geldiğini gösteriyor.

İşlem Hacmindeki Artış APT Fiyatında Yükselişi Tetikleyecek mi?

Aptos’un işlem hacmi %106,53’lük artışla 1,57 milyar doları aştı. Bu da APT’ye yönelik yatırımcı ilgisinin arttığı anlamına geliyor. Bu gelecekte APT fiyatında daha fazla yükseliş yaşanabileceğinin bir işareti olabilir.

Öte yandan Aptos (APT) vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar da %14,27 oranında artarak 183,26 milyon doları aştı. Bu, yatırımcıların APT’de giderek daha fazla pozisyon aldığını ve gelecekte alım baskısı oluşabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak Aptos’un ağ aktivitelerindeki artış, yükselen sosyal dominans, artan işlem hacmi ve açık pozisyonlardaki büyüme, APT’nin güçlü göründüğünü ve yükseliş ivmesini sürdürebileceğini gösteriyor