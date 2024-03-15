Yeni platform, Web3 teknolojilerini oyun geliştiricilerinin kullanımına sunacak.

Aptos ve Google Cloud iş birliğinde yeni bir adım atıldı. İkilinin geliştirdiği Aptos GameStack, bugün kullanıma açıldı.

Aptos GameStack Kullanıma Açıldı

Aptos blockchain’inin geliştiricisi Aptos Labs, 15 Mart’ta Web3 oyun geliştirme platformu Aptos GameStack’in kullanıma açıldığını duyurdu.

Yeni platform, oyun geliştiricilerinin oyunları için Web3 özellikleri oluşturmalarına ve bu özellikleri entegre etmelerine olanak sağlayacak. Platformu kullanan geliştiriciler, oyunlarına kripto para cüzdanları, kripto işlemleri ve NFT’leri dahil edebilecek.

Platform, Google Cloud iş birliğiyle geliştirildi. Aptos GameStack, Google Cloud’un veri, analitik, yapay zeka ve makine öğrenimi çözümlerinden faydalanacak.

Google’dan Jack Buser, gelişmeyle ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

Aptos GameStack ile artık her türden oyun, Web3 teknolojisinin gücünden kolayca yararlanabilir. Aptos Labs ile iş birliğimiz, Web3 teknolojisinin oyunculara sunduğu faydaları ana akım oyun sektörüne taşıyor.

Aptos ve Google Cloud İş Birliği

Akıllı sözleşme odaklı blockchain Aptos, yaklaşık bir sene önce Google Cloud’un Web3 girişim programına dahil oldu.

Henüz Aptos mainnet başlatılmadan önce gerçekleştirilen iş birliği, Aptos toplululuğuna Web3 altyapısı geliştirmelerini kolaylaştıracak araç ve hizmetler sunmaya odaklanıyor.

Google Cloud, iş birliği kapsamında Aptos ağına düğüm olarak katıldı ve blok üretmeye başladı. İkili, Web3 girişimcileri ve geliştiricilerini desteklemek amacıyla milyonlarca dolarlık bir fon da başlattı.

Aptos GameStack, iki taraf arasında uzun süre devam edecek gibi gözüken iş birliğinin en son ürününü temsil ediyor.