Solana’nın ardından Aptos da akıllı telefon alanına giriş yapıyor.

Aptos Vakfı tarafından yapılan açıklamada 99 dolar değerindeki uygun fiyatlı akıllı telefon JamboPhone tanıtıldı. Akıllı telefon JamboPhone, kripto para entegrasyonuna sahip olacak.

Aptos Vakfı bunun için Afrika merkezli web3 geliştiricisi Jambo Technology ile ortaklık kurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu ortaklık, Jambo’nun dijital katılım konusundaki kararlılığını Aptos’un yenilikçi blockchain teknolojisiyle birleştirerek en çok fayda sağlayacak coğrafyalarda Web3 erişilebilirliğini ve eğitimini önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlıyor.

JamboPhone, web3 faaliyetlerini kolaylaştırmak için JamboApp adlı bir uygulamaya sahip olacak. JamboPhone ayrıca Aptos cüzdanı Petra Wallet gibi varsayılan olarak yüklü uygulamalarla birlikte gelecek.

Yalnızca 99 dolarlık fiyat etkiletine sahip olan akıllı telefon, JamboApp aracılığıyla kapsamlı DeFi, oyun ve eğitim araçları entegrasyonuna sahip olacak.

JamboPhone sahipleri JamboEarn aracılığıyla zamanlarını paraya dönüştürebilecek. Zira JamboEarn oyunlaştırılmış görevler aracılığıyla sahiplerine para ödülü kazanma şansı tanıyor.

Aptos Vakfı tarafından 15 Şubat Perşembe günü yapılan açıklamada kripto para entegrasyonuna sahip akıllı telefon JamboPhone duyuruldu. Aptos Vakfı bu hamlesiyle Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda web3 teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

JampoPhone 99 dolarlık cazip fiyatıyla 40’tan fazla ülkede satışa sunuldu.

Aptos Vakfı tarafından yapılan açıklamada blockchain entegrasyonuna sahip JamboPhone’un gelişmekte olan ekonomileri web3 konusunda eğitmeyi amaçladığı belirtildi.

Aptos’un bu hamlesi rakibi Solana’nın Saga ile büyük bir başarıya ulaşmasının ardından geldi. Solana Vakfı Saga’nın başarısının ardından geride bıraktığımız haftalarda “Chapter 2” adlı yeni akıllı telefon modelini duyurmuştu.

CryptoPotato Türkiye olarak bildirdiğimiz üzere Chapter 2 duyurulmasını takip eden 30 saat içerisinde selefi Saga’nın ilk yıl satışlarını geride bırakmıştı.