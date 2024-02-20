Apple, Debank tarafından geliştirilen resmi Rabby Wallet uygulamasına onay vermeneden önce sahtesine onay verdi. Söz konusu sahte cüzdan hala App Store’da yer alıyor.

Debank tarafından geliştirilen kripto para cüzdanı Rabby Wallet, 141 blockchain ağını ve çoklu imza desteğine sahip. Debank tarafından geliştirilen Rabby Wallet bir süredir piyasada ve oldukça popüler.

Rabby Wallet’ın arkasındaki şirket tarafından 16 Şubat’ta cüzdanın mobil uygulamasının beta sürümünün piyasaya sürüldüğü duyuruldu. Ancak cüzdanı iOS işletim sistemli cihaz sahipleri, App Store’da sahte bir Rabby Wallet uygulamasıyla karşılaştı. Söz konusu cüzdanın, Debank tarafından geliştirilen gerçek ürünle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Sahte uygulama, tuzağına düşürdüğü kullanıcıların cüzdanlarındaki bakiyeleri ele geçiriyor.

🚨 A FAKE iOS app has resurfaced. Please note that our iOS app is still under review. Identify the real app by Developer: DeBank (Android) & DeBank Global Pte. Ltd. (iOS). For secure downloads, ONLY use our official website: https://t.co/FZmFjG2o5X https://t.co/OX9HxHo354 — Rabby Wallet (@Rabby_io) February 16, 2024

Birçok Kullanıcının Fonları Çalındı

Rabby Wallet’ın sahte uygulamasını yükleyen birçok iOS kullanıcısının cüzdanlarının boşaltıldığına dair raporlar medyaya yansımaya başladı. İlk olarak Reddit platformunda başlayan tartışmalar şu anda Apple Destek forumunda da devam ediyor.

Mağdur olan bir kullanıcı konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Birçok kişi tarafından rapor edilen bu uygulama hala App Store’dan kaldırılmadı. Sorun şu ki, Gerçek Rabby Wallet uygulaması hala Apple tarafından inceleniyor. Bu nedenle dolandırıcı, “Rabby Wallet & Crypto Solution” adlı onaylı AppStore uygulamasıyla insanları kandırıyor. İnsanlar kurtarma kelimelerini veya özel anahtarlarını giriyorlar ve birkaç dakika içerisinde tüm hayat birikimleri gidiyor.

Forumlarda tartışmalara katılan kullanıcılar, Debank tarafından geliştirilen gerçek Rabby Wallet uygulaması hala Apple’dan onay bekliyor. Ancak buna rağmen Apple “VIET LONG FINANCIAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY” tarafından geliştirilen sahte uygulamaya onay verdi.

Bir yatırımcı sahte uygulama nedeniyle yaklaşık 14 ETH kaybettiğini açıkladı. Ancak sahte uygulama nedeniyle fonları çalınan daha birçok kullanıcının olduğu belirtiliyor.

So today I was drained by a fake wallet on @Apple appstore. It was a wallet that resembled @Rabby_io and imported my seed in there. after that, the person behind the scam managed to removed most of my assets So be careful with wallets even on app store (I thought a wallet was a… — bthemouth (@bthemouth) February 16, 2024

Konuyla ilgili olarak Apple ile iletişime geçen kişiler, uygulamaların düzgün bir şekilde incelenmeden onaylanması nedeniyle para iadesi talebinde bulundu.

Apple Sahte Uygulamayı Nasıl Onayladı?

Apple çok sıkı bir onay sürecine sahip olsa da zaman zaman bazı kötü niyetli uygulamalar bu onay sürecini atlatmayı başarabiliyor.

Reddit’teki kripto para topluluğu, başlangıçta uygulamanın Apple tarafından farklı bir isimle onaylandığını ancak Rabby Wallet lansmanından sonra isminin Rabby Wallet’a benzeyecek şekilde güncellendiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Rabby Wallet ekibi, kullanıcılara resmi repo dışındaki kaynaklardan indirme yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.