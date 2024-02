Apple, Debank tarafından geliştirilen resmi Rabby Wallet uygulamasına onay vermeneden önce sahtesine onay verdi. Söz konusu sahte cüzdan hala App Store’da yer alıyor.

Debank tarafından geliştirilen kripto para cüzdanı Rabby Wallet, 141 blockchain ağını ve çoklu imza desteğine sahip. Debank tarafından geliştirilen Rabby Wallet bir süredir piyasada ve oldukça popüler.

Rabby Wallet’ın arkasındaki şirket tarafından 16 Şubat’ta cüzdanın mobil uygulamasının beta sürümünün piyasaya sürüldüğü duyuruldu. Ancak cüzdanı iOS işletim sistemli cihaz sahipleri, App Store’da sahte bir Rabby Wallet uygulamasıyla karşılaştı. Söz konusu cüzdanın, Debank tarafından geliştirilen gerçek ürünle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Sahte uygulama, tuzağına düşürdüğü kullanıcıların cüzdanlarındaki bakiyeleri ele geçiriyor.

🚨 A FAKE iOS app has resurfaced. Please note that our iOS app is still under review.

Identify the real app by Developer: DeBank (Android) & DeBank Global Pte. Ltd. (iOS).

For secure downloads, ONLY use our official website: https://t.co/FZmFjG2o5X https://t.co/OX9HxHo354

— Rabby Wallet (@Rabby_io) February 16, 2024