Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı Apple Inteligence nedir, nasıl çalışır ve ne zaman kullanıma sunulacak?

Resmi web sitesinde Apple Inteligence ürünü “Evreka’ Hepimiz için yapay zeka.” sloganıyla tanıtlıyor. Apple Inteligence’ın bu yıl içerisinde İngilizce beta sürümünün piyasaya sunulması bekleniyor.

OpenAI’ın ChatGPT altyapısıyla gelitirilen Apple Inteligence, “Apple’ın çoklu platformlarda çalışan gizlilik odaklı yapay zeka çözümü” olarak özetlenebilir.

Apple Inteligence ile Neler Yapabilirsiniz?

Apple, yeni ürünüyle yapay zekayı cihazlarına entegre ediyor. Apple Inteligence ürünü şu şekilde açıklıyor:

Not almanıza, kendinizi ifade etmenize ve işlerinizi kolayca yapmanıza yardımcı olan benzersiz bir yenilik.

Apple Inteligence ürünü, iPhone, iPad ve Mac cihazlarda yerleşik olarak gelecek. Kullanıcılar, Apple Inteligence ile birlikte yazı yazma ve görüntü oluşturma gibi üretici yapay zeka özelliklerini kullanabilecek. Apple Inteligence ayrıca Apple’ın sesli asistanı Siri için de önemli geliştirmeler sunuyor.

Apple’ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Apple Inteligence’ın özellikleri şu şekilde:

Akıllı metin yazma

Yazma, odaklanma ve iletişim özellikleri

Renki görseller ve özgün emojiler oluşturma, taslak çizimleri harika görsellere dönüştürme

Yazılan taslak metinden anı filmi oluşturma

Siri ile yazılı olarak konuşabilme

ChatGPT entegrasyonu

Apple, yapay zeka ürünü Apple Inteligence’ın gizlilik odaklı olduğuna vurgu yapıyor ve kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanmadığını belirtiyor. Ayrıca Apple kullanıcıları hesap oluşturmaksızın ChatGPT’ye ücretsiz bir şekilde erişebilecek.

Apple Inteligence Uyumlu Cihazlar

Apple’ın resmi web sitesindeki bilgilere göre şu ürünler Apple Inteligence ürününü destekleyecek:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)

Macbook Air (M1 ve daha yeni modeller)

Macbook Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iMac (M1 ve daha yeni modeller)

Mac Mini (M1 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (M1 ve daha yeni modeller)

Ayrıca Apple’ın 2023 yılında tanıttığı Vision Pro’nun da Apple Inteligence desteğiyle gelebileceği belirtiliyor. Apple Watch ve HomePod gibi diğer Apple cihazları ise şu an için yapay zeka ürününü desteklemeyecek.

Apple Inteligence Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Apple Intelligence şu anda sadece geliştiriciler için kullanılabilir durumda. Geliştiriciler, macOS 15 Sequoia, iPadOS 18 ve iOS 18 beta sürümlerinde bazı Apple Intelligence özelliklerine erişebilirler. Apple’ın halka açık beta programına kayıtlı kullanıcılar da bu yılın ilerleyen dönemlerinde Apple Intelligence’ın beta sürümüne erişebilecekler. Resmi sürüm ise 2024’ün ikinci yarısında kullanıma sunulacak.