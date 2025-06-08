ABD merkezli teknoloji devleri Apple, Google, Airbnb ve X (eski adıyla Twitter), ödeme sistemlerine stablecoin entegrasyonu için kripto firmalarıyla erken aşama görüşmeler gerçekleştiriyor. Fortune’un 6 Haziran tarihli haberine göre, bu görüşmeler ödeme maliyetlerini azaltmak ve küresel transferleri kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı.

Google Cloud: PYUSD ile Stablecoin Kabulüne Başladı

Google Cloud’un Web3 strateji sorumlusu Rich Widmann, şirketin stablecoin teknolojisini aktif olarak araştırdığını ve uygulamaya geçtiğini doğruladı. Google Cloud, PYUSD (PayPal USD) ile yapılan ödemeleri şimdiden kabul etmeye başladı. Widmann, stablecoin teknolojisini şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu sistem, SWIFT’ten bu yana ödemelerdeki en büyük gelişmelerden biri olabilir.”

Google ayrıca, yılın başlarında Bitcoin cüzdanlarına ‘Google ile Giriş Yap’ entegrasyonu üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu adım, Web2 ile blockchain teknolojisini birleştirmeyi hedefliyor.

X (Twitter) Tarafında “X Money” ve Visa Ortaklığı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, ödeme sistemleri üzerinde çalıştığı X Money isimli girişimi stablecoin altyapısıyla güçlendirmeyi planlıyor. X Money, Visa ortaklığıyla dijital cüzdanlar ile fiziksel kartları bağlayarak kolaylaştırılmış P2P ödemeler sunmayı hedefliyor.

Musk’ın girişimi, Stripe ile stablecoin entegrasyonu konusunda da görüşmeler yürütüyor. Proje daha önce X’in tüketici ürünleri eski başkanı Patrick Traughber tarafından yönetiliyordu, şu anda ise kıdemli yazılım mühendisi Payam Abedi sorumluluğu üstlenmiş durumda.

Airbnb: BNVK ve Worldpay ile Görüşüyor

Airbnb, stablecoin entegrasyonunu özellikle uluslararası ödeme süreçlerinde hız ve maliyet avantajı açısından değerlendirmeye aldı. 2025’in başından beri devam eden araştırmalarda, ödeme sağlayıcısı Worldpay ve BNVK gibi firmalarla stablecoin ödemeleri üzerine aktif görüşmeler yapılıyor.

Airbnb’den bir sözcü, şu anda doğrudan kripto ödemelerine odaklanılmasa da, dijital varlıklar ve kullanım senaryolarına açık olduklarını belirtti.

Apple: Circle ile Temas Halinde

Apple’ın da yılın başından bu yana stablecoin tabanlı ödeme altyapısı için Circle yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Bu gelişme, şirketin Apple Pay ve diğer dijital ödeme çözümlerinde blockchain tabanlı sistemleri değerlendirdiğini gösteriyor.

Meta (Facebook) ve Uber da Listede

Stablecoin gündemi yalnızca Apple ve Google ile sınırlı değil. Meta (eski adıyla Facebook), ABD’deki düzenlemelerin yumuşamasıyla birlikte Instagram içerik üreticilerine ödeme gibi senaryolar için stablecoin araştırmalarına yeniden başladı.

Uber ise CEO Dara Khosrowshahi tarafından bu hafta duyurulan plan kapsamında, stablecoin tabanlı ödeme yöntemlerini hâlen araştırma aşamasında değerlendiriyor.

Düzenleyici Çerçeve: GENIUS Yasası Etkili Olabilir

Tüm bu gelişmeler, ABD’de Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımıyla paralel ilerliyor. Özellikle GENIUS Act adı verilen ve stablecoin’ler için net bir regülasyon çerçevesi çizmeyi amaçlayan yasa tasarısı, teknoloji şirketlerinin kripto adaptasyonunu hızlandırabilir.

Sonuç olarak Apple’dan Google’a, Meta’dan Uber’e kadar pek çok dev şirket, ödeme sistemlerinde stablecoin kullanımını artık yalnızca teori değil, uygulanabilir bir strateji olarak değerlendiriyor. Google Cloud’un PYUSD kabulü gibi adımlar, sektör genelinde blockchain tabanlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşabileceğini gösteriyor.