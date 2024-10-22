ApeCoin Hazinesi, 7,55 milyon dolar değerindeki 5 milyon APE tokenini kripto piyasa yapıcı Wintermute aracılığıyla Binance borsasına transfer etti. Bu stratejik hamle, ApeChain’in meme piyasasına giriş yapmasıyla APE fiyatında %116’lık artış yaşanmasının ardından geldi.

ApeChain ekosisteminin yerel kripto para birimi ApeCoin, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve hizmetleri destekliyor ve yönetim, staking ve işlem kolaylaştırma gibi işlevlere sahip. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere ApeCoin ekibi ApeChain’de yeni bir köprü protokolü başlattıklarını ve memecoin alanına giriş yaptıklarını duyurdu. Bu gelişmeler sonrasında APE fiyatı %116’lık önemli bir artış yaşadı.

Bu yükselişten yaklaşık iki gün sonra ApeCoin ekibi, piyasa yapıcı Wintermute aracılığıyla Binance borsasında 7,55 milyon dolar değerinde 5 milyon APE transfer etti. ApeCoin ile Wintermute arasındaki ortaklık, APE’de fiyat istikrarını sağlamayı ve fiyat dalgalanmalarını azaltmayı hedefliyor. Bu sayede APE’de değer artışını destekleyerek yatırımcı ilgisinin canlı tutulması amaçlanıyor.

ApeCoin’in başlattığı yeni köprü protokolü ve memcoin alanına giriş yapma hamleleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Sonuç olarak APE’ye yönelik talep de ciddi şekilde arttı. Finans stratejisti Mark Thampson konuyla ilgili olarak şu yorumda bulundu:

“ApeCoin’in Wintermute ve Binance ile yaptığı iş birliği, piyasa istikrarına ve yatırımcı güvenine yönelik güçlü bir taahhüt gösteriyor. Likidite artışı, ApeCoin’in büyümesini sürdürebilecek kilit bir faktör.”

Öte yandan blockchain analisti Dr. Emily Carter ise ortaklıkla ilgili olarak “Wintermute üzerinden Binance’e 7,55 milyon dolar değerindeki APE transferi, likiditeyi artırarak token fiyatını dengelemeye yönelik hesaplı bir hamle. Bu stratejik ortaklık, APE’nin son yükselişini sürdürmesine yardımcı olabilir.” ifadelerini kullandı.

DeFi araştırmacısı Sarah Lee, ApeCoin’in büyük borsalar aracılığıyla yaptığı stratejik transferlerin DeFi ve memecoin alanında yaşanan hızlı değişimleri gösterdiğini belirtti. Lee, likidite artışı ve güçlü topluluk desteğinin ApeCoin’i bu alanın önde gelen oyuncularından biri yapabileceğini öngördü.