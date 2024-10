Son 24 saatte %76,7’lik yükseliş yaşayan ApeCoin (APE) yeniden en büyük 100 kripto para arasına dahil oldu.

Son yıllarda NFT piyasasında yaşanan çöküşler nedeniyle en çok değer kaybeden projelerden biri olan APE, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak proje ekibi tarafından kısa bir süre önce yapılan duyuru, APE fiyatında ciddi bir yükselişe yol açtı. Sonuç olarak APE fiyatı 1 doların üzerine yükseldi.

CoinGecko verilerine göre günlük bazda %76,7 oranında değer kazanan APE, 1,32 dolar seviyesinde işlem görüyor. APE’nin piyasa değeri 955 milyon dolar seviyesinde.

Keep an eye on NFTs, billions will pour in.

With $APE surging, NFT season is about to kick off. 👀

ApeCoin’in resmi Twitter hesabı tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada yeni bir köprü protokolünün resmi olarak başlatıldığı duyuruldu. Bu ürün, tıpkı diğer kripto para köprüleri gibi çalışıyor ve kullanıcılarının cüzdanlarını bağlayarak belirli dijital varlıkları farklı ağlarda takas etmelerine olanak sağlıyor.

Bridges are live.

Bring your tokens to ApeChain now to start earning native yield on APE, ETH, and various stablecoins.

You can find our official bridge on the freshly updated ApeChain website, along with many of our partners and the apps that are already available ON APECHAIN.

— ApeCoin (@apecoin) October 19, 2024