Beyaz Saray’ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerine bir yenisini ekledi.

SkyBridge Capital’in kurucusu ve CEO’su Anthony Scaramucci, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte Bitcoin’in (BTC) 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngördü.

2017 yılında kısa bir süreliğine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Amerikalı finans uzmanı, CNBC’ye röportaj verdi. Anthony Scaramucci röportajında SEC’in bireysel yatırımcıların Bitcoin’e erişimine onay vermesi nedeniyle BTC’nin 2025 yılının Ocak ayına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngördü.

Anthony Scaramucci’den Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini

Anthony Scaramucci söz konusu Bitcoin (BTC) fiyat tahminini, SEC’in 10 Ocak’ta 11 spot Bitcoin ETF’ine onay vermesinin ardından yaptı. 10 Ocak’ta onaylanan spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta Nasdaq, New York Borsası (NYSE) ve Chicago Board Options Exchange (CBOE) gibi ABD borsalarında listelendi.

SEC, yaklaşık 10 yıldır sürekli olarak reddettiği spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının, Bitcoin’e yönelik talebi ve kripto paraların benimsenmesini bekleniyor.

SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin Bitcoin (BTC) için bir dönüm noktası olduğuna ve bu gelişmenin “dijital bir varlık olarak Bitcoin için gerçekten büyük bir atılım” olduğunu inanıyor.

Anthony Scaramucci konuyla ilgili olarak şunları paylaştı:

Bu onayın genel anlamda kripto para piyasası için tahmin edilenden şok daha önemli bir hikaye olduğuna inanıyorum. Bitcoin (BTC) muhtemelen yıl sonundan önce tüm zamanların en yüksek seviyesini göreceğine ve 2025’te ise bu seviyeyi geçeceğine inanıyorum.

SEC Garip Bir Şekilde Bitcoin’i Destekledi

Bitcoin (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesini 2021 yılının Kasım ayında 69.000 dolarla belirlemişti. Ancak 2022 yılıyla birlikte kripto para piyasasında yaşanan çöküşler ve makroekonomik gelişmeler neticesinde her şey bir anda tersine döndü.

Bununla birlikte 2023 yılı, 2022 yılında yaşanan çöküşlerin izlerinin silindiği ve yatırımcıların piyasa hissiyatının önemli ölçüde toparlandığı bir yıl oldu. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler ve 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması bu toparlanmada etkili oldu. Bitcoin (BTC) 2023 yılında %150 oranında değer kazandı.

Anthony Scaramucci 2022 yılıının şirketi SkyBridge için çok acımasız geçtiğini ancak 2023 yılıyla birlikte BTC, Ether (ETH) ve Solana’ya (SOL) yaptıkları kademeli yatırımlarla bunu tersine çevirdiklerini belirtti. Scaramucci, SEC’in yatırımcıların BTC’yi aracı kurum hesaplarına eklemelerine izin vermesiyle birlikte garip bir şekilde Bitcoin’i desteklediğini ifade etti.

CNBC muhabiri Anthony Scaramucci’ye spot Bitcoin ETF’lerine yatırım yapıp yapmayacağını da sordu. Scaramucci bu soruya olumlu yanıt verdi ve kendisinin coşkulu alıcılardan biri olduğunu ifade etti.