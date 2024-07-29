Finans dünyasının önde gelen isimlerinden Anthony Scaramucci, Donald Trump’ın Bitcoin2024 konferansında yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Scaramucci, Trump’ın Bitcoin’e yönelik açıklamalarını desteklediğini söyledi.

Scaramucci, pazar günü X platformunda yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçilerin kripto para sektörü yanlısı politikalarına destek verdi. Anthony Scaramucci, 2017 yılında eski Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak 10 günlüğüne Donald Trump’ın yakın danışmanlığını yapmış ve sonrasında görevden alınmıştı.

Scaramucci X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ben bir Bitcoin taraftarıyım ve Cumhuriyetçilerin endüstriyi destekleyen politika kararlarını alkışlıyorum. Başkan Trump’ın Bitcoin ile ilgili söylediği her şeye katılıyorum. Dahası onu konuyu zorladığı ve Bitcoin’i merkeze getirdiği için övdüm ve Bitcoin’in iki partili olacağından umutluyum

Donald Trump’ın girişimleri nedeniyle Bitcoin’in ABD’de iki partili bir mesele haline geldiğini belirten Scaramucci, bu nedenle Trump’ı övdü. Scaramucci’nin bu paylaşımı kripto para topluluğundan birçok tepki topladı. Bir kullanıcı konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin’in Trump’a ihtiyacı yok. Kamala’nın Bitcoin’e ihtiyacı yok Trump’ın Bitcoin’e İHTİYACI VAR

Bir diğer X kullanıcısı ise Scaramucci’nin paylaşımına şu yorumu yaptı:

Bitcoin’in “bölen” bir güçten çok “birleştiren” bir güç olduğuna inanıyorum.

Tüm bu gelişmeler, ABD’de siyasi ve finans çevrelerinde Bitcoin’in benimsenmesinin arttığını gösteriyor. Halihazırda kripto paralar, 2024 yılı ABD başkanlık seçimlerinin önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Skybridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci kısa bir süre önce CNBC’ye verdiği demeçte Trump’ın sürpriz Bitcoin ve kripto para hamlesinin Demokratları temelden sarstığını söylemişti.