Anthony Scaramucci, Bitcoin’in altından çok daha iyi olduğunu düşünüyor. Peki ama neden?

Skybridge Capital kurucusu ve Beyaz Saray’ın eski iletişim sorumlusu Anthony Scaramucci, Bitcoin’e dair önemli açıklamalarda bulundu. Her ne kadar lider kripto para birimi 2021 yılının Kasım ayında kaydettiği 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden oldukça düşük bir seviyede işlem görse de Scaramucci Bitcoin konusunda oldukça iyimser.

New York’taki Messari Mainnet konferansında açıklamalarda bulunan Anthony Scaramucci, ayı sezonunun en kötü kısmının geride kaldığını ifade etti.

Bitcoin Neden Yükselecek?

Anthony Scaramucci “Neden hala iyimserim” başlıklı konuşmasında Bitcoin yatırımcılarına seslendi ve varlıklarını satmamalarını tavsiye etti. Anthony Scaramucci konuşmasının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

Benim neslimin interneti yaygınlaştırdığı gibi siz gençler de Bitcoin’i yaygınlaştıracaksınız. Önümüzdeki 10 ila 20 yıl Bitcoin için kayda değer bir şekilde olumlu geçecek.

Anthony Scaramucci benzer açıklamaları daha önce de Bloomberg ekranlarında yapmıştı. Scaramucci, Bitcoin’in şu anki benimsenmesini 1998’deki internetin benimsenmesine benzetti.

Kripto para tabanlı ödeme sağlayıcısı Triple-A kısa bir süre önce şu anda dünyada 420 milyon kripto para yatırımcısı olduğunu öngörmüştü. Bu da toplam dünya nüfusunun %4,2’lik kısmına denk geliyor.

Bununla birlikte Bitcoin son dönemde mekroekonomik gelişmeler nedeniyle zorlu günler geçiriyor. Bunlara artan faz oranları, SEC’in kripto para sektörüne yönelik baskısı örnek gösterilebilir.

Ancak tüm bunlara rağmen Anthony Scaramucci lider kripto para birimi konusunda iyimser olduğunu belirtti. Scaramucci, Bitcoin’in ABD Başkanı Richard Nixon’ın 1971 yılında altın standardını terk etmesinin ardından ABD doları karşısında ciddi oranda değer kazanan sarı metalden çok daha iyi olduğunu iddia etti.

Ancak Bitcoin’i altın ile karşılaştıran tek kişi Anthony Scaramucci değil. Zira Bitcoin sınırlı arzı nedeniyle enflasyondan korunma aracı ve güvenli liman varlığı olarak sık sık sarı metal altın ile karşılaştırılıyor. Anthony Scaramucci konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Toplumda zenginlik yarattıkça, bu zenginliğin bir kısmı, büyük olasılıkla başta Bitcoin olmak üzere dijital varlıklara akacaktır.

Bitcoin’de ETF’lerin Önemi

Anthony Scaramucci Messari Mainnet konferansındaki konuşmasında Bitcoin ETF’lerine de değindi. Scaramucci, Bitcoin ETF’lerinin lider kripto para biriminin benimsenmesini arttırma konusundaki potansiyeline vurgu yaptı:

Tüm Wall Street şirketlerinin cephaneliklerinde bir Bitcoin ETF’i olacak. Wall Street’in cephaneliğinde bir şey olduğunda, onu müşterilerine satarlar… Dolayısıyla Bitcoin için pazar genişleyecek.

Halihazırda dünyanın dört bir yanında birçok Bitcoin ETF’i piyasaya sürüldü. Bununla birlikte doğrudan gerçek BTC ile desteklenen spot Bitcoin ETF’leri henüz ABD’de onaylanmadı. Bugüne kadar ABD’de birçok spot Bitcoin ETF başvurusu yapılsa da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) henüz bu başvurulara yeşil ışık yakmadı.

SEC’in önümüzdeki aylarda yaklaşık 10 spot Bitcoin ETF başvurusu için kararını açıklaması bekleniyor.

Geride bıraktığımız ay Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakılacağına dair umutlar arttı. Bloomberg’ün ETF analistleri de SEC’in bu yıl içerisinde spot Bitcoin ETF’lerine onay verme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

SEC eski Başkanı Jay Clayton da ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının “kaçınılmaz” olduğunu ifade etti.