Bitcoin savunucusu Anthony Pompliano, lider kripto para birimi Bitcoin’in rakipsiz olduğunu ve ondan daha iyisinin asla gelmeyeceğini söyledi.

Bitcoin’in Tahtından Etmek Mümkün mü?

Bitcoin (BTC) yıllar boyunca çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Ancak buna rağmen Bitcoin en güçlü ve en büyük

Bitcoin (BTC), yıllardır birçok eleştiriye maruz kalsa da, hâlâ en büyük ve en güçlü kripto para olmayı sürdürüyor. All In Podcast’in ortak sunucularından Jason Calacanis, Bitcoin’den daha iyi bir alternatifin ortaya çıkabileceğini öne sürerken, Pompliano bu iddiayı sert bir şekilde reddetti.

There will never be a better Bitcoin. The design and creation sequence of the asset is impossible to replicate.@jason pic.twitter.com/F41MWXJBel — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) March 17, 2025

Pompliano, podcast’inde Bitcoin’in yerine geçecek bir teknolojinin mümkün olmadığını belirtti. İnternet ve mobil telefonların da bugüne kadar daha iyi bir alternatifle değiştirilemediğini örnek göstererek, BTC’nin de benzer bir şekilde eşsiz bir konumda olduğunu savundu.

Ünlü Bitcoin destekçisi ayrıca, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’i yaratmasının, yaklaşık 60 yıllık araştırma ve inovasyonun sonucu olduğunu ifade etti ve “BTC’den daha iyisini beklemem” dedi.

Michael Saylor ve Kurumsal Yatırımlar

Pompliano’nun görüşleri, Bitcoin’e olan güçlü inancıyla tanınan Michael Saylor gibi isimlerle de örtüşüyor. Saylor’un kurduğu Strategy şirketi, geçtiğimiz hafta 130 Bitcoin daha satın alarak toplam varlığını 499.226 BTC’ye çıkardı.

Hükümetler de Bitcoin’i Benimsiyor

Bitcoin’in değeri uzun yıllar bireysel yatırımcılar tarafından belirlenirken, son yıllarda kurumsal şirketler ve hükümetler de BTC’yi benimsemeye başladı.

Özellikle ABD hükümeti, geçtiğimiz dönemde stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturduğunu duyurdu. Bununla birlikte, farklı kripto varlıkları da ekleme tartışmaları gündeme gelirken, Bitcoin savunucuları BTC’nin eşsizliğinin korunması gerektiğini savundu.

Bitcoin, kurumsal ve devlet seviyesinde giderek daha fazla benimsenirken, Pompliano gibi isimler BTC’nin alternatifsiz olduğunu vurgulamaya devam ediyor.