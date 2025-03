Bitcoin savunucusu Anthony Pompliano, lider kripto para birimi Bitcoin’in rakipsiz olduğunu ve ondan daha iyisinin asla gelmeyeceğini söyledi.

Bitcoin (BTC), yıllardır birçok eleştiriye maruz kalsa da, hâlâ en büyük ve en güçlü kripto para olmayı sürdürüyor. All In Podcast’in ortak sunucularından Jason Calacanis, Bitcoin’den daha iyi bir alternatifin ortaya çıkabileceğini öne sürerken, Pompliano bu iddiayı sert bir şekilde reddetti.

There will never be a better Bitcoin.

The design and creation sequence of the asset is impossible to replicate.@jason pic.twitter.com/F41MWXJBel

