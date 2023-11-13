Türk yatırımcılar, hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçlarına kıyasla kripto paralara çok daha fazla ilgi gösteriyor. Özellikle de genç nesiller. Bu anlamda Türkiye, kripto paraların benimsenmesi konusunda Avrupa’da ve dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

Türk yatırıcıların kripto paralara ilgi göstermesinin en önemli nedenleri arasında dört nala giden enflasyon ve kripto paraların tüm dünyada benimsenme oranı arttıkça olası yükselişleri kazanca dönüştürme düşüncesi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarafından gerçekleştirilen bir anket, Türk yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmasının arkasındaki en önemli motivasyonlardan birinin “kâr elde etmek” olduğunu gösteriyor.

Türkler Neden Kripto Paralarla İlgileniyor?

Binance ile tüketici araştırma şirketi Twentify ortaklığında 2023 yılının Nisan ve Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen ankette 606 katılımcıdan görüş alındı. Ankette, katılımcılara kripto paralara yönelik bakış açıları, benimseme nedenleri ve tutumlarına ilişkin sorular soruldu.

Türklerin kripto paralarla ilgilenme nedenleri arasında ilk sırada %66 ile kâr potansiyeli ve ikinci sırada %56 ile pozisyonları izleme kolaylığı yer alıyor. Bununla birlikte katılımcıların %38’i asgari yatırım tutarının olmamasının bu varlık sınıfını tercih etmelerinde önemli bir faktör olduğunu ifade ederken %33’ü dijital varlıklara yatırım yapma kararını düşük işlem maliyetleri nedeniyle aldıklarını ifade etti.

Öte yandan katılımcıların %40’lık önemli bir bölümü kripto paraların benimsenmesinin artmamasındaki en önemli nedenlerden birinin bu varlık sınıfının beraberinde getirdiği riskler olduğunu belirtti. Diğer nedenler arasında ise bilgi yetersizliği, güvenlik endişeleri, zaman israfı ve güvenilir platformlar bulamama gibi diğer faktörler yer alıyor.

Her ne kadar Türk yatırımcıların kripto paralara yönelik endişeleri fazla olsa da anket katılımcılarının çoğu varlık sınıfı hakkında pozitif bir bakış açısına sahip. Katılımcıların yaklaşık %73’lük önemli bir bölümü önümüzdeki 5 yıl içerisinde kripto para yatırımcılarının sayısının artacağına inanıyor. Katılımcıların yaklaşık %63’lük kısmı ise kripto para piyasasının önümüzdeki yıl yükselişe geçeceğini düşünüyor.

Kripto Paraların Benimsenme Oranı

Kripto paralar, değerli metallerle, hisse senetleriyle ve tahviller gibi geleneksel yatırım araçlarına kıyasla Türkiye’de daha geniş bir benimsenme oranına sahip. Bu durumda zorlu makroekonomik iklim ve blockchain inovasyonuna olan ilginin de etkisi var.

Binance tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada borsadaki en büyük fiat işlem çifti olduğunu açıkladı. Binance, Türk Lirası’nın Eylül ayında platformdaki tüm fiat para birimleriyle ilgili işlem hacminin %75’lik kısmını oluşturduğunu bildirdi. Bu gelişme, Türkiye’nin diğer büyük ülkeleri geride bırakarak işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük dördüncü kripto pazarı haline gelmesiyle birlikte gerçekleşti.

2021 yılındaki boğa sezonu sırasında kripto para piyasasında önemli ölçüde Türk yatırımcı girişi gerçekleşti. Bununla birlikte 2022 yılında kripto para piyasasında yaşanan felaketlerine rağmen yine de Türk halkının %27’si kripto para piyasasına giriş yaptı. Bu da Türk yatırımcıların zorlu piyasa koşullarına rağmen kripto paralara ilgi gösterdiğine işaret ediyor.