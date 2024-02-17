Türkiye’deki kripto para dolandırıcılıklarının sayısı her geçen gün artıyor.

Yerel medya organlarında yer alan haberlere göre Ankara’da yatırımcılara yüksek kâr vaadinde bulunan bir şirket sahibi topladığı paralarla kayıplara karıştı. Mağdurlar ise soluğu savcılıkta aldı.

Türkiye’de dört nala giden enflasyon nedeniyle vatandaşlar birikimleriyle kazanç elde etmek için çeşitli yollara başvuruyor. Hal böyle olunca pek çok kişi dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürülerek mağdur ediliyor.

Bu tür dolandırıcılıklardan en sonuncusu Ankara’da gerçekleşti. Evli bir çift kurdukları şirket aracılığıyla yüksek kâr vaadinde bulundukları kişilerden topladıkları 100 milyon dolarlık fonlarla kayıplara karıştı.

En son raporlara göre Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. vurgunun ardından kaçtı. Soluğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alan mağdurlar suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması düzenledi.

Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Tehdit”, “Güveni kötüye kullanma”, “Dolandırıcılık”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Evrakta sahtecilik”, “Resmi evrakta sahtecilik” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi çeşitli suçlamalardan suç duyurusunda bulunuldu.

Mağdurları temsil eden avukat İbrahim Paşa Yeşiltaş, dolandırıcıların kâr payı ortaklığı adı altında mağdurlardan para toplandığını belirtti. Yeşiltaş şunları kaydetti:

Sayın Başsavcılıkça gerekli araştırmanın yapılacağına ve şüpheliler hakkında gerekli tedbirlerin alınacağına inancımız tam. Şüpheliler ‘kâr payı ortaklığı’ adı altında mağdurlardan kripto para üzerinden para almıştır. Ancak mağdurlar herhangi bir kazanç sağlamadığı gibi paralarını bu şahıslara kaptırmıştır. Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır ve dolandırıcılara gerekli cezayı verecektir.

Ensonhaber.com, 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar toplayan 5 şüpheli hakkında işlemlerin başlatıldığını bildirdi.