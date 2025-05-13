Hong Kong merkezli kripto para yatırım şirketi Animoca Brands, New York’ta halka açılmayı planlıyor. Şirketin bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para dostu politikaları uygulamaya koymasının ardından geldi.

Animoca Brands Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, şirketin ABD pazarına açılmasını “nadir bulunan büyük bir fırsat” olarak nitelendiriyor. Siu, Trump yönetiminin kripto para sektörüne yönelik ılımlı yaklaşımının, ABD’yi yeniden dijital varlıklar ve Web3 şirketleri için cazip bir merkez haline getirdiğini belirtiyor.

Biden döneminde kripto para sektörüne yönelik artan baskılar, nedeniyle birçok şirket operasyonlarını ABD dışına taşımıştı. Ancak Trump, Biden döneminde açılan bazı davaları geri çekmeyi planladığını açıklayarak, kripto yenilikçiliğine destek sinyali verdi.

Yat Siu, bir yıl önce ABD’de halka arzı düşünmediklerini belirtirken, şu anda bu fırsat değerlendirilmezse bunun “boşa harcanmış bir şans” olacağını söylüyor. Animoca’ya ek olarak Deribit ve Kraken gibi dev şirketler de Trump döneminde ABD’ye dönüş yapmayı değerlendiriyor.

Animoca, Kripto Oyun Sektörüne Odaklanıyor

Animoca Brands, 2020 yılında Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’ndan (ASX) çıkarılmıştı. Bu durum yatırımcı güvenini sarsmış olsa da şirket, dijital varlık alanında agresif bir büyüme stratejisi izleyerek yeniden yapılanma sürecine girdi.

Animoca Brands, OpenSea, Kraken, Consensys gibi projelere yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Animoca ayrıca Web3 projeleri, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve kripto oyunları gibi alanlarda etkili bir yatırım portföyü oluşturdu.

Şirket ayrıca, GTA 6 gibi oyunlarla birlikte oyun içi satın alımların ve kripto temelli ödemelerin artacağı beklentisiyle blockchain tabanlı oyunlara olan yatırımlarını artırıyor.

Animoca’nın Finansal Görünümü ve IPO Planı

Şirketin 2023 yılı geliri 314 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı yıl faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârı (EBITDA) ise 97 milyon dolara yükseldi (2022’de bu rakam 34 milyon dolardı). Şirketin elindeki nakit ve stabil kripto varlıkların toplamı 300 milyon dolar, dijital varlıklarının toplam değeri ise 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Yat Siu, Animoca’nın “dünyanın en büyük finansal olmayan kripto firması” olduğunu savunurken, planlanan halka arzın bu pozisyonu daha da güçlendireceğini söylüyor.