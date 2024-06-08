Kripto para piyasasında memecoin rüzgarı esmeye devam ediyor. Iggy Azalea’nın ardından şimdi de Andrew Tate’in sahneye çıkmasıyla Solana ağındaki hareketlilik daha da arttı.

DEXScreener verileri, Andrew Tate temalı memecoin’lerin işlem hacminin çok yüksek olduğunu ve birkaç yüz milyon dolarlık sermaye topladıklarını gösteriyor.

Andrew Tate, kripto para piyasasında kaos yaratmak ve Solana’yı çökertmek istediğini söyledi. Tate şu açıklamaları kaydetti:

Kripto piyasalarında yarattığım tüm bu kaos hakkında birçok soru geliyor. Solana’yı çökertmeye çalışırken milyonlarca tweet atıldı. Aptalca tweetlerim nedeniyle tam bir karmaşa yarattım. Eminim bazı insanlar benim arkamdan milyonlarca dolar kazandı…

Andrew Tate, 9,3 milyon takipili X hesabında kripto paralarla ilgili birçok paylaşım bulunuyor. Hatta bazıları Andrew Tate’in yaklaşık 30 milyon dolarlık memecoin yaktığını iddia ediyor.

Memecoinler Büyük Riskler Taşıyor

Memecoin’lerin devasa yükseliş fırsatları kadar büyük sermaye kaybı riski taşıdığı da unutulmamalıdır. Bu coin’ler doğaları gereği fiyat dalgalanmalarına açıktır ve çoğunun belirli bir kullanım alanı yoktur.

Sonuç olarak, Andrew Tate’in kripto para hamleleri Solana topluluğunu harekete geçirdi. Kripto para piyasasında memecoin sezonu devam ederken, yatırımcıların dikkatli olması ve olası riskleri göz önünde bulundurması gerekiyor.