Son yıllarda sosyal medyanın en popüler isimlerinden Andrew Tate eski bir kickboks şampiyonu olarak başladığı kariyerine girişimcilik dünyasında devam ediyor.

Peki Andrew Tate nasıl zengin oldu ve kripto para sektöründeki girişimlerinden ne kadar para kazandı?

Andrew Tate Kimdir?

Amerikalı-İngiliz sosyal medya fenomeni Andrew Tate, profesyonel kickboks kariyerinde dört dünya şampiyonluğu kazanarak ün kazandı. 2016 yılında İngiltere’de bir süre Big Brother programında yer aldı ancak hakkındaki hala kanıtlanamayan iddialar nedeniyle programdan çıkarıldı.

Kickboks kariyerini sonlandırarak girişimcilik kariyerine başlangıç yapan Andrew Tate, kardeşi Tristan Tate ile birlikte Hustler’s University ve The Real World gibi çevrimiçi toplulukları kurdu.

Son yıllarda sosyal medyada kısa süre içerisinde popülerlik kazanan Andrew Tate, paylaştığı görüşleri nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Andreew Tate’in takipçilerinin büyük bir kısmını gençler oluşturuyor ve Tate’in videoları Tiktok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme sayılarına ulaşıyor.

Andrew Tate’in 2022 yılında Romanya’da insan ticareti ve organize suç örgütü üyeliği suçlamalarından dolayı tutuklandı. Ancak yargılama sonrasında suçsuz bulunması nedeniyle serbest bırakıldı. Bu gelişmeler Andrew Tate’i çevreleyen söylentileri körükledi.

Andrew Tate Serveti Ne Kadar?

Andrew Tate’in net serveti kendi websitesi cobratate.com’a göre 1 milyar doların üzerinde. Çeşitli web sitelerinde ise Tate’in net servetinin 380 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğunu öngörülüyor.

Andrew Tate “nasıl zengin oldu?” ve “servetini nasıl kazandı?” gibi konular, sıklıkla merak ediliyor. Andrew Tate’in servetinin büyük bir kısmını Hustler’s University ve The Real World gibi çeşitli girişimlerinden elde etti. Tate’in girişimlerin her birinde yüzbinlerce üyesi bulunuyor ve bu üyeler her ay 49,99 dolarlık ödeme yapıyor.

Andrew Tate’in Kripto Para Yatırımları

Andrew Tate önde gelen kripto para destekçileri arasında yer alıyor. 2022 yılında tutuklandığında Romanya’da kolluk kuvvetleri Tate’e ait yaklaşık 500.000 dolarlık Bitcoin’e de el koydu.

Andrew Tate’in kripto para yatırımlarının yüz milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Yaşadığı yasal sorunlar, Andrew Tate’in servetinin önemli bir bölümünü kripto paralara yönlendirmesiyle sonuçlandı.

Andrew Tate’in DADDY Coin’i

CryptoPotato olarak Mayıs ayında Caitlyn Jenner ve Iggy Azalea’nın Solana ağında kendi memecoin’lerini çıkardığını ve bu memecoin’lerin milyonlarca dolar değerlemeye ulaştığını bildirmiştik. Bu gelişmelere kayıtsız kalmayan Andrew Tate, Iggy Azale’nın MOTHER adlı memecoin’ine yanıt olarak DADDY adlı bir memecoin çıkardı.

DADDY, Andrew Tate’in takipçilerine çeşitli özel kulanım ve fırsat vadediyor. Ayrıca DADDY’nin, Andrew Tate’in Real World University gibi girişimleriyle de entegrasyonu bulunuyor.

DADDY coin son dönemde içeriden bilgi ticareti (insider trading) ve piyasa manipülasyonu gibi suçlamalarla karşı karşıya. Ayrıca DADDY’nin fiyatında yaşanan sert düşüşler de yatırımcıların projeye karşı sert eleştiriler yapmasını körükledi.

Andrew Tate Nasıl Milyarder Oldu?

Andrew Tate’in, kripto para yatırımları ve girişimcilik projeleri ve kickboks kariyeri sayesinde milyarder olduğu tahmin ediliyor.

2021 ve 2022 yıllarındaki boğa sezonu sırasında BTC, ETH ve DeFi projelerinden önemli kazançlar elde ettiği öngörülen Tate, Hustler’s University ve The Real World platformlarındaki aboneleriyle de servetine servet kattı.

Tate’in OnlyFans hesabı ve online şans oyunları sektöründeki girişimleri de servetine katkıda bulundu. Son olarak Andrew Tate’in çeşitli vergi muafiyetleri sunan Romanya’da ikamet etmesi de servet birikimini hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.