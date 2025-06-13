Sosyal medya fenomeni ve eski profesyonel dövüşçü Andrew Tate, kripto para ticaretinde yarım milyon doları aşkın kayıp yaşadı. Ancak görünüşe göre pes etmiş değil: Şu anda Ethereum (ETH) üzerinde yüksek kaldıraçlı bir pozisyonla geri dönüş hedefliyor.

76 İşlemde 49 Zarar: Başarı Oranı %35

Lookonchain verilerine göre Tate, Hyperliquid platformunda toplam 76 işlem gerçekleştirdi. Bunların sadece 27’si kârla, 49’u zararla sonuçlandı. Bu da yaklaşık %35,5’lik bir başarı oranına işaret ediyor.

Toplam zarar: 580.000 doların üzerinde. En kötü işlemler, daha sonra silinen bir gönderide ifşa edildi.

Analist Daniel, bu işlemlerin tümünün izlenebilir olduğunu ve Tate’in bunu göz ardı ettiğini belirtti

Şu An ETH Long Pozisyonu Açık

Tate’in şu anda açık tek pozisyonu: 25x kaldıraçlı bir Ethereum long işlemi.

Giriş fiyatı: yaklaşık 2.750 dolar

Likidasyon seviyesi: 1.861 dolar (yaklaşık %32 düşüşe tolerans)

Anlık (kâğıt üzerindeki) kâr: yaklaşık 36.500 dolar

Kazanç oranı: %138

Bu pozisyonun ekran görüntüsünü paylaştığı gönderi, daha sonra kaldırıldı. Ancak kullanıcılar, bu paylaşımın yalnızca referans bağlantısı tanıtımı için yapıldığını savunuyor. Tate, sildiği gönderinin ardından şu yanıtı verdi:

“Tüm kayıplarımı tek bir işlemle geri alacağım. Bekleyin ve görün.”

Kripto Geçmişi: Dolar Karşıtı, Memecoin Yanlısı

Tate daha önce de kripto dünyasında aktifti. Bitcoin’i savundu, ABD dolarına karşı eleştiriler yöneltti. 2024’te “DADDY” adlı bir memecoin’i destekledi. Token ilk günlerinde 120 milyon doları aşan piyasa değerine ulaştı. Ancak şu anda değeri %90 oranında düşerek 22 milyon dolara geriledi.

Sonuç: Riskli Strateji, Yüksek Kaldıraç

Andrew Tate’in kripto para ticaretindeki geçmişi başarısız işlemlerle dolu olsa da, şu anki ETH pozisyonu kısa vadeli kazanç sağlıyor gibi görünüyor. Ancak 25x kaldıraç gibi yüksek riskli stratejiler, piyasa tersine döndüğünde büyük kayıplara yol açabiliyor.

Yatırımcılar açısından bu durum, yüksek kaldıraçla işlem yapmanın ne kadar riskli olabileceğine dair dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.