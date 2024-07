Andrew Kang, düşüş trendi sırasında erken satım alım konusunda uyardı.

Mechanism Capital Kurucusu Andrew Kang, mevcut döngüde altcoin’lerin yüzde 98’inin çoktan tepe yaptığını düşünüyor.

Kang’e göre çok az sayıda kripto para, 2014 sonuna doğru fiyat rekoru kırabilir. Rekor kırma potansiyeli olan coin’lerin büyük kısmını da memecoin’ler oluşturuyor.

Kang, bir hafta önce Bitcoin’in kripto para piyasasını bir dönüm noktasına doğru yönlendirdiğini söylemişti. Söz konusu dönüm noktası, yatırım davranışlarının kemikleştiği ve sürekli ödüllendirildiği uzun bir dönemin sonunu ifade ediyor.

The most common mistake you see in crypto markets is buying too early when the trend has inflected from up to down

Corrections from big market structure breaks are always deeper and longer than most expect

You do not buy when a few people are bearish 10% off BTC highs. Some… https://t.co/8vLwKXBa4G

— Andrew Kang (@Rewkang) July 7, 2024