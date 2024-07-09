Andrew Kang, düşüş trendi sırasında erken satım alım konusunda uyardı.

Mechanism Capital Kurucusu Andrew Kang, mevcut döngüde altcoin’lerin yüzde 98’inin çoktan tepe yaptığını düşünüyor.

Kang’e göre çok az sayıda kripto para, 2014 sonuna doğru fiyat rekoru kırabilir. Rekor kırma potansiyeli olan coin’lerin büyük kısmını da memecoin’ler oluşturuyor.

Altcoin ve Memecoin Tahminleri

Kang, bir hafta önce Bitcoin’in kripto para piyasasını bir dönüm noktasına doğru yönlendirdiğini söylemişti. Söz konusu dönüm noktası, yatırım davranışlarının kemikleştiği ve sürekli ödüllendirildiği uzun bir dönemin sonunu ifade ediyor.

The most common mistake you see in crypto markets is buying too early when the trend has inflected from up to down Corrections from big market structure breaks are always deeper and longer than most expect You do not buy when a few people are bearish 10% off BTC highs. Some… https://t.co/8vLwKXBa4G — Andrew Kang (@Rewkang) July 7, 2024

Kang, 7 Temmuz’da paylaştığı gönderisinde kripto piyasalarında yaygın olarak yapılan bir hataya değindi: Trend yükselişten düşüşe geçerken erken alım yapmak. İş insanına göre önemli piyasa yapılarını izleyen düzeltmeler beklenenden çok daha derin ve uzun sürme eğilimi gösteriyor.

BTC rekor seviyeden yüzde 10 düşüp, az sayıda kişi düşüş beklerken alım yapmazsınız. Fiyatın düşmesi için birilerinin satış yapması gerek. Herkes satış yaptığında, alanı terk ettiğinde ve insanlar kriptonun ölüp ölmediğini sorguladığında, bir sonraki döngü için alım yaparsınız.

Kang’in gönderisini yanıtlayan bir X kullanıcısı, gönderiyi mevcut döngünün sona erdiği ve yakında alım yapılacak bir fırsat görülmeyeceği şeklinde yorumladı. Kang, bu gönderiyi “Altcoin’lerin yüzde 98’inin mevcut döngüde tepe yaptığına inanıyorum. 2024 sonu ve 2025 başı gibi rekor kıracak az sayıda coin olabilir,” diyerek yanıtladı.

Analist, memecoin’ler ile ilgili ise “Memecoin’ler rekor kırma potansiyeli olan coin’lerin büyük kısmını oluşturuyor. Yüzlerce memecoin var, bu nedenle dikkatli seçmeniz gerek” açıklamasında bulundu.

Kripto piyasaları mevcut durumda SEC’in spot Ethereum ETF’ler ile ilgili kararını bekliyor. İki hafta içinde onaylanarak işleme açılması beklenen ETF’ler, ETH için yeni bir rallinin tetikleyicisi olabilir.