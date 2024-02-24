Risk sermayesi (VC) şirketi Andreessen Horowitz (a16z), EigenLayer’a 100 milyon dolar yatırım yaptı.

EigenLayer, Ethereum ağının sağladığı güvenliği, katman-2 ağlarına taşıyan ve popülaritesi sürekli olarak artan bir protokol.

Teknoloji odaklı risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in (a16z), Ethereum tabanlı EigenLayer’a 100 milyon dolar yatırım yapması, kripto para piyasasında risk sermayesi yatırımlarının yeniden artabileceğinin sinyallerini verdi.

Bloomberg’ün 22 Şubat tarihli haberine göre Andreessen Horowitz (a16z) yatırım turuna tek başına katıldı ve şimdiye kadar EigenLayer’a yapılan en büyük yatırımı yaptı.

EigenLayer ile Restaking Nedir?

EigenLayer’a yapılan bir önceki en büyük yatırım geride bıraktığımız yılın Mart ayında Blockchain Capital liderliğinde yapılmıştı. Daha önce Coinbase, Kraken, Aave ve OpenSea gibi platformlara da yatırım yapan Blockchain Capital, EigenLayer’ın 2023 yılının Mart ayındaki A Serisi yatırım turuna liderlik etmiş ve bu yatırım turunda toplamda 50 milyon dolar toplanmıştı.

Merkezsiz Ethereum “restaking” protokolü olarak tanımlanan EigenLayer, kullanıcıların ETH’lerini aracılığıyla Ethereum yan zincirlerini de güvence altına almak için kullanmalarına olanak sağlıyor. Söz konusu yan zincirler, Ethereum ağındna farklı ölçeklenebilirlik ve geliştirme özelliklerine sahip olabilir.

a16z ortağı Ali Yahya konuyla ilgili olarak Bloomberg’e şu açıklamaları yaptı:

Her türden yeni uygulamanın inşa edilmesine olanak sağlayacak. İnsanlar, EigenLayer’ın üzerinde ortaya çıkan yeni hizmetlerden ödüller kazanmak için sermaye yatıracaklar.

Ethereum 2022 yılının Eylül ayında Merge yükseltmesiyle Proof-of-Stake konsensüs algoritmasına geçiş yaptı ve en büyük Proof-of-Stake ağı haline geldi. Etherscan verilerine göre Ethereum ağında şu anda 39,6 milyondan fazla ETH stake edilmiş durumda. Stake edilen ETH miktarı arttıkça Ethereum ağının güvenliği de artıyor.

EigenLayer 2021 yılında Washington Üniversitesi’nin eski doçent’lerinden Sreeram Kannan tarafından kuruldu. Sreeram Kannan, EigenLayer’ı şu şekilde tanımlıyor:

Ethereum’da stake ettiğinizde, Ethereum ağ node’larını doğru bir şekilde çalıştıracağınıza söz vermiş oluyorsunuz.

Ethereum ağında ETH stake eden kullanıcılar karşılığında staking ödülleri kazanıyor. Ultrasound.money verileri, stake ödüllerinin yıllık getirisinin %3 seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Sreeram Kannan sözlerine şu şekilde devam ediyor:

Restaking ile aynı Ether’i alıyor ve diğer ağları da doğru bir şekilde doğrulayacağınıza dair ek sözler veriyorsunuz.

En çok merak edilen konulardan biri de EigenLayer’ın token çıkarıp çıkarmayacağı. Sreeram Kannan bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada EigenLayer’ın token çıkarma planı olmadığını ancak protokolü kullanarak restaking yapanlar için bir puanlama sisteminin bulunduğunu belirtti.