Popüler kripto para analisti EAGRAG CRYPTO, Ripple (XRP) fiyatının yılbaşı gecesine kadar 1,20 dolara yani son 16 ayın zirvesine yükselebileceğini düşünüyor.

Özet:

XRP fiyatı son dönemde 0,70 dolardan 0,60 dolara geriledi. Analistler, buna rağmen XRP fiyatının 2023 yılının sonuna kadar yeni zirvelere ulaşabileceğini tahmin ediyor. XRP’nin yılbaşına kadar 1,20 dolara yükselebileceğini öngören EAGRAG CRYPTO da bu isimlerden biri.

EAGRAG CRYPTO’ya göre şu anda Ripple’ın (XRP) önünde iki farklı senaryo var: Mavi ve Yeşil Rota. Mavi Rota, XRP fiyatının yılbaşından önce 1,20 dolara ve 2024 yılının sonlarına doğru ise 5,50 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret ediyor. Yeşil Rota ise XRP’nin kısa vadede 0,50 dolara, 2024 yılının sonlarında ise 22,50 dolara yükseleceğine işaret ediyor.

Son dönemde önde gelen borsaların XRP’yi yeniden listelenmesi, varlığın fiyatındaki artışa katkıda bulunabilir.

Ripple (XRP) 2024’e Kadar 1 Dolara Yükselebilir mi?

Ripple (XRP) son birkaç günde yaşadığı değer kayıpları sonucunda 0,70 dolardan 0,60 dolara geriledi. Bununla birlikte analistler, XRP fiyatının 2024 yılına kadar yükselişe geçerek yılın en yüksek seviyesini kaydedebileceğini düşünüyor.

Önde gelen kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO, Ripple’ın XRP’sinin önünde iki farklı senaryo bulunduğunu düşünüyor: Mavi Rota ve Yeşil Rota.

#XRP Blue or Green Route ( Jan Or July 2024): The positive indicators on various charts that was shared previously, makes me favor the Blue Route. January 2024 might just be the moment when things really start moving! But I'm also in the camp that the Green Route and its target… pic.twitter.com/MKN5LNI9QG — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) December 13, 2023

Mavi Rota, XRP fiyatının 2024 yılından önce 1,20 dolara yükselebileceğine işaret ediyor. EAGRAG CRYPTO, 2024 yılının Ocak ayıyla birlikte XRP’de işlerin kızışmaya başlayacağını belirtiyor. Mavi Rotaya göre XRP 5,50 dolara yükselmeden önce önemli bir fiyat düzeltmesi kaydedebilir.

Yeşil Rota ise XRP’de kısa vadede düşüşe işaret ediyor. XRP’nin Noel’e kadar 0,50 dolara gerileyebileceğini öngören Yeşil Rota, varlığın 2024 yılının Temmuz ayına kadar ise 22,50 dolara yükseleceğine işaret ediyor. EAGRAG CRYPTO şu anda Mavi Rota’ya daha sıcak baktığını ancak Yeşil Rota’nın 22,50 dolarlık fiyat hedefini desteklediğini belirtti.

Bir diğer kripto para analisti JD ise XRP fiyatında kısa vadede bir sıçrama gerçekleşebileceğini öngörüyor. JD’ye göre XRP’nin haftalık kapanışta olası bir sıçrama gerçekleştirmesi önemli kazançlara yol açabilir.

#XRP – Broke out of multi-year trendline on the Non-Logarithmic Scale! We are currently retesting trendline! If we bounce off on weekly close, this is bullish! (Breakout/Retest)! If break back below trendline, could be a false breakout!📉 Retweet/Like for updates! $XRP… pic.twitter.com/g4gBUdXlrF — JD 🇵🇭 (@jaydee_757) December 11, 2023

XRP Borsalarda Yeniden Listeleniyor

XRP fiyatındaki yükselişi tetikleyen faktörlerden biri de varlığın önde gelen borsalarda yeniden listelenmeye başlaması. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere kısa bir süre önce önde gelen borsalardan BlockchainCom XRP’yi yeniden listeledi.

2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a dava açmasının ardından BlockchainCom, CryptoCom ve Coinbase gibi önde gelen kripto para borsaları XRP’yi platformundan delist etmişti. Ancak 2023 yılının Temmuz ayındaki mahkeme kararının ardından bu borsalar XRP’yi yeniden listelemeye başladı. Dolayısıyla bu gelişme de XRP’deki fiyat yükselişlerini tetikledi.