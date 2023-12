Popüler kripto para analisti EAGRAG CRYPTO, Ripple (XRP) fiyatının yılbaşı gecesine kadar 1,20 dolara yani son 16 ayın zirvesine yükselebileceğini düşünüyor.

Ripple (XRP) son birkaç günde yaşadığı değer kayıpları sonucunda 0,70 dolardan 0,60 dolara geriledi. Bununla birlikte analistler, XRP fiyatının 2024 yılına kadar yükselişe geçerek yılın en yüksek seviyesini kaydedebileceğini düşünüyor.

Önde gelen kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO, Ripple’ın XRP’sinin önünde iki farklı senaryo bulunduğunu düşünüyor: Mavi Rota ve Yeşil Rota.

#XRP Blue or Green Route ( Jan Or July 2024):

The positive indicators on various charts that was shared previously, makes me favor the Blue Route. January 2024 might just be the moment when things really start moving!

But I'm also in the camp that the Green Route and its target… pic.twitter.com/MKN5LNI9QG

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) December 13, 2023