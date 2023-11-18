Cardano (ADA) fiyatı 7 aylık aranın ardından ilk kez 0,40 dolara yükseldi. Her ne kadar Cardano (ADA) şu anda 0,357 dolar seviyesinde işlem görse de uzmanlar ADA’nın geleceği konusunda iyimser.

Kripto para piyasası son iki gündür düşüş trendinde. Ancak son haftalarda yaşanan yükselişlerle birlikte birçok projede kayda değer yükselişler yaşandı. Bunlardan biri de Cardano (ADA). Son 30 günlük zaman diliminde yaklaşık %48,4 oranında değer kazanan ADA, en yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 proje arasında en iyi performans gösteren varlıklardan biri oldu.

Bu yükseliş trendiyle birlikte Cardano (ADA) önemli direnç seviyelerini desteğe dönüştürmeyi başardı. Analistler ve uzmanlar, Cardano’nun (ADA) yükseliş trendini korumayı başarması durumunda önündeki diğer direnç seviyelerini de aşacağına inanıyor. En son veriler, Cardano’daki (ADA) konsolidasyon sürecinin yakın geçmişteki ilginç bir dönemle benzerlikler taşıdığını gösteriyor.

Cardano (ADA) Yeni Bir Patlamaya mı Hazırlanıyor?

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez kısa bir süre önce yaptığı Twitter (X) paylaşımında Cardano’daki konsolidasyon sürecini 2018-2020 yılları arasındaki döneme benzetti. Elbette Ali Martinez, koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasa çöküşünün yaşandığı süreci bu dönemden hariç tuttu. Bu benzerlikten yola çıkan Ali Martinez, ADA fiyatının Aralık ayının ilk haftasında 0,45 dolar seviyesini aşabileceğine inanıyor.

Ali Martinez yükseliş trendinin ay boyunca devam etmesi durumunda ise varlığın fiyatının Aralık ayı sonunda 0,75 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

IntoTheBlock verilerine göre 11 Kasım’da ADA sahiplerinin yaklaşık %38’lik önemli bir bölümü, yaşanan yükselişler sonucunda kâra geçti. Bu artışta ADA fiyatında son dönemde yaşanan yükselişler önemli ölçüde etkili oldu.

Ali Martinez önümüzdeki dönemde ADA fiyatının yükseliş trendine devam edeceğine inanıyor. Ali Martinez daha önce yaptığı ADA fiyat tahmininde varlığın 2024 yılının yaz aylarında 10 dolara yükselebileceğini öngörmüştü.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verileri ise Cardano ağındaki balina aktivitesinin son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Cardano’da (ADA) Zincir Üstü Veriler

Cardano ağındaki zincir üstü veriler de varlık için yükseliş trendine işaret ediyor. IntoTheBlock verilerine göre Cardano ağında içerisinde bakiye bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 4,46 milyon adres ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağdaki işlem sayısı geçtiğimiz ay boyunca 50 binin oldukça üzerinde kalırken, ağın işlem hacmi ise 7 milyar doların üzerinde kaldı. Cardano ağındaki toplam kilitli değer (TVL) ise 259,1 milyon dolarla 2022 yılının Nisan ayından bu yana görülmeyen seviyelerde. Öte yandan Cardano ağındaki TVL 2023 yılının başından bu yana yaklaşık %400’lük önemli bir artış yaşadı.