Kripto para analisti KALEO, Bitcoin için 40.000 dolar seviyesinin sıçrama noktası olacağına inanıyor.

Özet:

Bitcoin (BTC) fiyatı kısa bir süre önce 38.500 doları aşarak son 19 ayın zirvesini belirledi. Kripto para analisti KALEO, Bitcoin’in (BTC) küçük çaplı bir fiyat düzeltmesiyle 34.000 dolara geriledikten sonra 45.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Standard Chartered’dan Geoff Kendrick ise 2024 yılında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasına ve ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayına atıfta bulunarak Bitcoin’in yeni yılda 100.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Tüm bu gelişmeler ve beklentiler sonucunda kripto para piyasasının 2024 yılında yeni bir boğa koşusuna başlayacağı tahmin ediliyor.

Bitcoin Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 2023 yılıyla birlikte toparlanarak yeniden yükselişe geçti ve 2022 yılındaki kayıplarını sildi. Bitcoin bundan saatler önce 38.500 dolara yükselerek en son 2022 yılının Mayıs ayında kaydedilen fiyat seviyesine döndü.

Her ne kadar 2023 yılının sonlanmasına 1 aydan çok daha kısa bir süre kalmış olsa da bazı analistler Bitcoin’in (BTC) yükseliş trendini sürdürerek 2023 yılının kalan kısmında yeni zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor. Bu isimlerden biri de popüler kripto para analisti KALEO.

KALEO, Bitcoin (BTC) için 40.000 dolar seviyesinin sıçrama noktası olacağını ve sonrasında lider kripto para biriminin 45.000 dolara yükselebileceğini öngördü. KALEO bu kapsamda BTC fiyatının Aralık ayının ilk haftasında 45.000 dolara yükselebileceğine inanıyor.

KALEO geçmişte yaptığı bir diğer tahminde de Bitcoin’in (BTC) 2023 yılı sonuna kadar 45.000 dolara yükseleceğini öngörmüştü. KALEO, Bitcoin’in 45.000 dolar yolculuğuna başlamadan önce ilk olarak 34.000 dolar bandına geri döneceğini tahmin ediyor.

Bitcoin (BTC) 100.000 Dolara Yükselebilir mi?

Standard Chartered’ın FX araştırma müdürü Geoff Kendrick de Bitcoin için fiyat tahmininde bulundu. Kendrick, Bitcoin’de 3 kilit faktörün gerçekleşmesi durumunda lider kripto para biriminin 2024 yılında 100.000 dolara yükseleceğini tahmin etti.

Geoff Kendrick’e göre bu faktörler şu şekilde: Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin artması, blok ödülü yarılanması ve spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayı. Geoff Kendrick Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasını takip eden 12 ile 18 aylık zaman dilimi içerisinde yeni bir zirve belirleyeceğine inanıyor.