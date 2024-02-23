Yeni yıl rallisinde diğer kripto paralar kadar yükselemeyen Shiba Inu, bir analiste göre yakında değerini yarı yarıya artırabilir.

Shiba Inu (SHIB), geçtiğimiz 24 saatte yüzde 2,7 değer kazandı. SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,00000964 dolar civarından işlem görüyor. Memecoin, son yedi güne bakıldığında ise yüzde 3’e yakın değer kaybetmiş durumda.

Diğer yandan SHIB, haftalık grafiğinde oluşan bir formasyona göre yakında kırılma yaşayabilir.

SHIB İçin Yüzde 50 Yükseliş Hedefi

Shiba Inu analisti Shib Knight (X kullanıcı adı @army_shiba), SHIB’in haftalık grafiğini analiz etti.

Grafikte görüldüğü üzere SHIB, geçtiğimiz haftalarda gösterdiği fiyat performansı ile simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. Simetrik üçgen formasyonları, genellikle düşüş trendlerinin son bulacağına işaret ediyor.

Analiste göre SHIB, bir kırılma yaşaması ve formasyondan sıyrılması halinde yüzde 51,41 fırlayabilir. Bu durumda SHIB, 0,000014 dolara kadar yükselebilir.

Shiba Inu söz konusu hedefe ulaşırsa, son 12 ayın en yüksek fiyat seviyesini görmüş olacak.

$SHIB 1WEEK Chart: Breakout target is 1400. Breakout should be confirmed, it's still moving in pattern rn. pic.twitter.com/IId3C9SRCm — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) February 22, 2024

Öte yandan analist, kırılma sinyalinin henüz doğrulanmadığını ekledi.

SHIB için 0,000014 dolar, analistler arasında ortak bir hedef gibi duruyor. Popüler analist Ali Martinez de geçtiğimiz aylarda Shiba Inu’nun bu fiyat seviyesine yükselebileceğini söylemişti.

Martinez’e göre SHIB’in önce 0,000011 doların üzerinde haftalık kapanış yapması gerekiyor. Memecoin’in olası bir düzeltme sırasında 0,000008 dolar seviyesine gerilemesi de Martinez’e göre ralliyi tetikleyebilir.