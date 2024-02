Yeni yıl rallisinde diğer kripto paralar kadar yükselemeyen Shiba Inu, bir analiste göre yakında değerini yarı yarıya artırabilir.

Shiba Inu (SHIB), geçtiğimiz 24 saatte yüzde 2,7 değer kazandı. SHIB, haber yayın saati itibarıyla 0,00000964 dolar civarından işlem görüyor. Memecoin, son yedi güne bakıldığında ise yüzde 3’e yakın değer kaybetmiş durumda.

Diğer yandan SHIB, haftalık grafiğinde oluşan bir formasyona göre yakında kırılma yaşayabilir.

Shiba Inu analisti Shib Knight (X kullanıcı adı @army_shiba), SHIB’in haftalık grafiğini analiz etti.

Grafikte görüldüğü üzere SHIB, geçtiğimiz haftalarda gösterdiği fiyat performansı ile simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. Simetrik üçgen formasyonları, genellikle düşüş trendlerinin son bulacağına işaret ediyor.

Analiste göre SHIB, bir kırılma yaşaması ve formasyondan sıyrılması halinde yüzde 51,41 fırlayabilir. Bu durumda SHIB, 0,000014 dolara kadar yükselebilir.

Shiba Inu söz konusu hedefe ulaşırsa, son 12 ayın en yüksek fiyat seviyesini görmüş olacak.

$SHIB 1WEEK Chart:

Breakout target is 1400. Breakout should be confirmed, it's still moving in pattern rn. pic.twitter.com/IId3C9SRCm

— $SHIB KNIGHT (@army_shiba) February 22, 2024