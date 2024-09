Popüler analist, XRP’nin 2017 yılının Nisan ayından bu yana güçlü bir direnç olarak çalışan seviyenin üzerinde kaldığına dikkat çekti.

Son birkaç günde kripto para piyasasında kayda değer yükselişler yaşandı. Bu süreçte XRP ise performansıyla beklentileri karşılamadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,7 oranında değer kazanan XRP 0,5875 dolar seviyesinde işlem görüyor.

X’teki popüler kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 2.650 gündür Bitfrost Köprüsü olarak adlandırılan ana direnç seviyesinin üzerinde işlem gördüğüne dikkat çekti. Analiste göre bu, XRP’nin yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor.

#XRP Bifrost Bridge – 2,650 Days:

The chart below is based on a 3-Month Time Frame and what’s fascinating is that the Bifrost Bridge is STILL holding strong for #XRP! 💪 This high time frame adds major weight and significance to what we’re seeing here! 🔥

For nearly 2,650… pic.twitter.com/teMKCrX4uF

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 19, 2024