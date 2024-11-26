Analistler, Shiba Inu’nun (SHIB) direnç seviyelerindeki son kırılmaların güçlü bir ralliyi destekleyebileceğini öngörüyor. Öte yandan Shibarium’daki büyüme ve gelişmeler de SHIB fiyatı için olumlu katalizörler olarak değerlendiriliyor.

Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?

SHIB Kasım ayı ortasında 0,00002949 dolara yükselerek piyasa değerini 17 milyar dolarla son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Her ne kadar SHIB, Kasım ayının ikinci yarısında fiyat düzeltmesine gitse de aylık bazda hala pozitif getirilerini korumaya devam ediyor. Analistler de SHIB’in fiyatının geleceği konusunda iyimser.

SHIB Fiyatı ve Piyasa Hareketleri

Crypto King adlı analist, Dogecoin’in (DOGE) son dönemdeki güçlü performansına dikkat çekerek, Shiba Inu’nun benzer bir performans sergileyebileceğini tahmin ediyor. DOGE, son bir aylık zaman dilimimde %215’lik önemli bir artış yaşadı.

1.67 trillion $SHIB have been withdrawn from exchanges in the past 24 hours. The last time we saw a similar spike, #ShibaInu surged 62% in price. pic.twitter.com/zcgmusDCuP — Ali (@ali_charts) November 20, 2024

Analist Ali Martinez, SHIB’nin 0,000025 dolar direnç seviyesini aşması halinde fiyatının çift haneli bir artış gösterebileceğini öngördü. Ayrıca, geçtiğimiz hafta borsalardan 1,7 trilyon SHIB token’ın çekildiğini belirtti ve şu hatırlatmada bulundu: “Bu tür bir hareket en son gerçekleştiğinde, Shiba Inu’nun fiyatı %62 oranında yükselmişti.”

CryptoQuant verilerine göre borsalarda tutulan SHIB arzı son birkaç ayda ciddi şekilde azaldı ve borsalardaki SHIB arzı son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme, kullanıcıların SHIB’lerini borsalardan çekerek kendi cüzdanlarında tutmak istediğini gösteriyor ve SHIB fiyatındaki satış baskısını azaldığı şeklinde yorumlanıyor.

Shibarium’daki Gelişmeler

Shiba Inu (SHIB) fiyatında yükselişe işaret eden bir diğer faktör de ağın katman-2 çözümü Shibarium’daki gelişmeler.

Kısa bir süre önce Shibarium, işlenen blok sayısı 8 milyonu aşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Öte yandan ağdaki toplam işlem sayısı 400 milyonu geçti.

Shiba Inu geliştiricileri Shibarium’u ekosistemini geliştirme, daha düşük işlem ücretleri, daha yüksek hız ve artan ölçeklenebilirlik sunma amaçlarıyla tasarlandı.

Bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Shibarium’a dolaşımdaki SHIB arzını azaltmayı hedefleyen bir token yakma mekanizmasını da eklendi. Bu mekanizma SHIB arzını azaltarak uzun vadede token’ın değerini arttırmayı hedefliyor.