Analistler, Shiba Inu’nun (SHIB) direnç seviyelerindeki son kırılmaların güçlü bir ralliyi destekleyebileceğini öngörüyor. Öte yandan Shibarium’daki büyüme ve gelişmeler de SHIB fiyatı için olumlu katalizörler olarak değerlendiriliyor.

SHIB Kasım ayı ortasında 0,00002949 dolara yükselerek piyasa değerini 17 milyar dolarla son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Her ne kadar SHIB, Kasım ayının ikinci yarısında fiyat düzeltmesine gitse de aylık bazda hala pozitif getirilerini korumaya devam ediyor. Analistler de SHIB’in fiyatının geleceği konusunda iyimser.

Crypto King adlı analist, Dogecoin’in (DOGE) son dönemdeki güçlü performansına dikkat çekerek, Shiba Inu’nun benzer bir performans sergileyebileceğini tahmin ediyor. DOGE, son bir aylık zaman dilimimde %215’lik önemli bir artış yaşadı.

1.67 trillion $SHIB have been withdrawn from exchanges in the past 24 hours. The last time we saw a similar spike, #ShibaInu surged 62% in price. pic.twitter.com/zcgmusDCuP

— Ali (@ali_charts) November 20, 2024