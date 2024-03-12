Ripple (XRP) fiyatı son 5 ayın en yüksek seviyesinde. Bu yazımızda XRP fiyatının önümüzdeki haftalarda hangi fiyat seviyelerine yükselebileceğine yakından bakacağız.

Özet:

11 Ocak’ta yaklaşık %20 oranında değer kazanan XRP, böylelikle 0,75 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Önde gelen bazı analistler ve uzmanlar, şu anda 0,70 dolar bandında işlem gören XRP yükselişine devam edeceğini düşünüyor.

XRP’de artan işlem hacmi ve olumlu gelişmeler, varlığın önümüzdeki dönemde devasa bir boğa sezonu yaşayabileceğine dair öngörüleri destekliyor.

Son birkaç haftadır kripto para piyasasında neredeyse tüm projeler yükselirken Ripple’ın XRP’si sessiz kaldı. 11 Ocak Pazartesi günü %20 oranında değer kazanarak 0,74 doların üzerine yükselen XRP böylelikle üzerindeki ölü toprağını attı. XRP son olarak bu fiyat seviyelerinde işlem gördüğünde takvimler 2023 yılının Kasım ayını gösteriyordu.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %12,3 oranında değer kazanan XRP şu anda 0,70 dolar bandında işlem görüyor.

Son yükselişle birlikte analistler, XRP’nin de boğa koşusuna katıldığını düşünmeye başladı.

Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden Dark Defender, XRP’nin önemli direnç bölgesini aştığı belirterek varlığın bir sonraki hedefinin 1 dolar olduğunu ifade etti. Dark Defender, XRP’nin 1 dolarlık hedef fiyat seviyesine Nisan ayı başlarında ulaşacağını öngörüyor.

Bir diğer analist EAGRAG CRYPTO da XRP’nin yeniden canlandığını ve önümüzdeki süreçte kripto para topluluğunun XRP’de astronomik yükselişlere şahit olabileceğini iddia etti.

JackTheRippler, 11 Mart’ta yaptığı paylaşımda XRP’nin büyük bir yükselişe hazırladığını ifade etti. Tahmin sırasında XRP 0,62 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve sonrasında saatler içerisinde 0,74 doları aştı.

Bu yükseliş XRP’de çok sayıda metriğin pozitife dönmesiyle aynı döneme denk geliyor. XRP’nin son 24 saatteki işlem hacmi 7 milyar doları aştı. Böylelikle XRP’nin günlük işlem hacmi BNB ve SOL gibi pek çok popüler kripto para birimini geride bıraktı.

XRPScan verilerine göre XRP ağındaki işlemlerin ve etkinleştirilen yeni hesapların sayısı da yükselişte.

Şu anda XRP’deki yükseliş trendinin henüz yeni başladığına işaret eden pek çok işaret var. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu konuda hazırladığımız YouTube videomuza göz atabilirsiniz.