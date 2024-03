Bu yazımızda önde gelen analistlerin ve uzmanların Bitcoin’in son dönemde kaydettiği performansa ilişkin görüşlerine yakından bakacağız.

Şubat ayının son haftalarından bu yana kayda değer yükselişler yaşayan Bitcoin (BTC), 8 Mart Salı günü 70.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Bitcoin’deki yükselişin en önemli katalizörleri arasında spot bitcoin ETF’leri yer alıyor. Spot Bitcoin ETF’leri son haftalarda devasa net sermaye girişleri kaydetti. Öyle ki bir noktada spot Bitcoin ETF’lerinin satın aldığı BTC sayısı 12.000’i aşarak Bitcoin’in günlük üretimi olan 900 BTC’nin çok çok üzerine çıktı.

Bu süreçte Bitcoin madencileri de günlük 75,9 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu, Bitcoin madencilerinin tarihte en yüksek gelir elde ettikleri gün olarak kayıtlara geçti.

Bu anlamda her şey pozitif giderken Bitcoin’in yeni zirvelere doğru harekete geçmesi pek de sürpriz olmayabilir. Piyasa analistleri ve uzmanlar BTC’deki son gelişmeleri yakından takip ediyor ve Bitcoin’in piyasa döngüsü zirvesini bu yılın başlarında kaydedebileceğine inanıyor.

Ali_Charts olarak da bilinen teknik analist Ali, Bitcoin için 66.112 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu düşünüyor. Bitcoin, bu fiyat seviyesinde 300.000 BTC’lik işlem hacmi kaydetti.

The key support level for #Bitcoin stands at $66,112, marked by a substantial volume of over 306,676 $BTC transactions. Should #BTC break below this pivotal threshold, eyes will turn to $60,600 as the next crucial support zone. pic.twitter.com/etuBRlvIOR

Analist, Bitcoin’in bu seviyenin altına gerilemesi durumunda daha büyük fiyat düzeltmelerine gidebileceğini kaydetti. Ali’ye göre Bitcoin’in 66.112 dolar desteğinin altına gerilemesi durumunda bir sonraki kilit destek seviyesi 60.600 dolar seviyesi olacak.

Bir diğer ünlü analist CryptoCon ise Bitcoin’de bu piyasa döngüsünün zirvesinin 2024 yılının sonlarında geleceğine inanıyor. Bu kapsamda CryptoCon BTC fiyatının yıl sonuna kadar 77.000 dolar ile 149.000 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor.

CryptoPotato olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, BTC fiyatının yeni zirvelere ulaşmasıyla uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin kârları da devasa boyutlara ulaşıyor. Kâr satışı riskine rağmen analistler, Bitcoin’in uzun soluklu bir boğa sezonuna hazırladığı görüşünde.

Kripto para topluluğunun önde gelen teknik analistlerinden Michaël van de Poppe, Bitcoin’de mevcut piyasa döngüsünün önceki döngülerle karşılaştırılabileceğini ancak spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması nedeniyle BTC fiyatının halihazırda yüksek seviyelerde olduğunu belirtiyor.

Michaël van de Poppe bu nedenle %30’luk bir fiyat düzeltmesinin yaklaştığına inanıyor.

Taking into account that there's a halving happening on #Bitcoin, then the price action is still comparable to previous cycles.

The only difference; valuation is higher pre-halving due to the ETF.

What it does mean:

– Top is near, 30% correction likely.

– Altcoins to do well.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 7, 2024