SEC’in temyiz başvurusunda bulunmasının ardından XRP fiyatı 0,5 dolar bandına kadar geriledi.

Özet:

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki dava, Aralık ayında dördüncü yılını dolduracak. Ripple davada şimdiye kadar birçok kritik zafer elde etti.

13 Temmuz 2023’te, davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Bu karar, SEC’in iddialarının aksine XRP’nin menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceği anlamına geliyor.

7 Ağustos 2024 tarihinde ise Ripple davasında karar çıktı. Mahkeme Ripple’ı bazı menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 125 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Bu miktarın SEC’in başlangıçta talep ettiği 2 milyar dolarlık cezadan bir hayli düşük olması nedeniyle karar, Ripple için büyük bir zafer olarak yorumlandı.

Ancak SEC 2 Ekim 2024’te mahkeme kararını temyize götürmek için başvurdu ve XRP’nin menkul kıymet olduğu yönündeki iddiasını sürdürdü. Bu gelişme sonrasında XRP fiyatı son 24 saatte %15’in üzerinde değer kaybederek 0,6 dolardan 0,5 dolar bandına geriledi.

Temyiz başvurusuna rağmen birçok analist ve uzman XRP konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Analist Dark Defender yaklaşık 110.000 takipçili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada XRP fiyatının dava tarafından belirlenmediğini söyledi ve bu tür haberleri göz ardı etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Analist Oscar Ramos da XRP konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Analist, davayı Ripple’ın kazanacağını ve SEC Başkanı Gary Gensler’ın yeniden utanç verici bir duruma düşeceğini söyledi.

Oscar Ramos ayrıca ABD düzenlemelerine göre XRP’nin menkul kıymet olmadığını ve bu nedenle daha fazla XRP satın aldığını açıkladı.

IF You HOLD $XRP I Got Breaking News For YOU

1. SEC Appeals Ripple Case🚨

2. #XRP Price DUMPS after notice

3. Everyone agrees Gary is a sore loser, Embarrassment

4. Ripple Will Win Again and Defeat BAD Actors

5. I just bought more XRP, here's what I did

6. XRP’s status as a… pic.twitter.com/ya8yRN4kdn

— Oscar Ramos (@realOscarRamos1) October 2, 2024