Kripto piyasasında genel bir zayıflık yaşanmasına rağmen Ethereum (ETH), hem teknik hem de kurumsal cephede gösterdiği güçlü performansla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu ivme, ETH’nin Haziran ayında 3.000 dolar seviyesini aşmasına yol açabilir.

Teknik Hedef: 3.000 Dolar

Yazı kaleme alındığı sırada Ethereum, 2.720 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu, son 24 saatte %3,4’lük, son bir haftada %3,7’lik, son iki haftada %7,6’lık ve son bir ayda yaklaşık %50’lik bir artışı ifade ediyor.

ETH’nin bu güçlü performansı, %2 gerileyen kripto genel piyasasından ve son günlerde 108.000 doların altını test eden Bitcoin’den açıkça ayrışıyor. Bu da Ethereum’un şu anki göreceli gücünü ortaya koyuyor.

Teknik açıdan kritik direnç ise 2.800 dolar seviyesinde. Popüler analist Daan Crypto Trades, bu bölgenin kısa vadede aşılması zor bir engel olduğunu belirtiyor. Ancak Ethereum bu hafta içinde 2.700 dolar seviyesini iki kez test ettikten sonra bugün nihayet üzerine çıktı.

Analist Michaël van de Poppe ise bu gelişmenin önemli bir işaret olduğunu vurguladı:

“Ethereum’un 2.700 doların üzerine çıkması çok iyi bir sinyal. Haziran ayında 3.000 doların üstünü görebileceğimizi düşünüyorum.”

Kurumsal Talep Güçlü Desteği Sağlıyor

Yalnızca teknik analiz değil, kurumsal alımlar da Ethereum için sağlam bir zemin oluşturuyor. En dikkat çeken örneklerden biri, BlackRock’un spot Ethereum ETF’si (ETHA) oldu. Sadece 27 Mayıs’ta 32 milyon dolarlık ETH alımı yapıldı. Bu fon, üst üste 13 işlem günü boyunca giriş yaşadı ve sadece geçen hafta 170 milyon dolar, toplamda ise 4,4 milyar dolar değerinde varlık biriktirdi.

Daan Crypto Trades, spot ETH priminin hâlâ güçlü olduğunu belirterek şunu ekledi:

“ETH, BTC kadar ETF girişi almasa da, piyasa değeri düşünüldüğünde bu kadar yüksek hacme ihtiyacı da yok.”

Makro Görünüm: ‘Altın Orta Nokta’

QCP Capital gibi kurumlar, mevcut makroekonomik ortamı bir “Goldilocks bölgesi” olarak tanımlıyor. Özellikle ABD ve Japonya uzun vadeli tahvil getirilerindeki düşüş, yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Bu da kripto gibi riskli varlıklar için destekleyici bir ortam sunuyor.

Kısa vadede 2.800 dolar direnci aşılması gereken en önemli eşik olarak görülüyor. Ancak sürekli kurumsal alımlar, güçlenen teknik yapı, zincir üstü pozitif sinyaller, makro düzeyde iyileşen finansal ortam

bir araya geldiğinde, analistler Haziran ayında Ethereum’un 3.000 doları aşabileceğine her zamankinden daha fazla inanıyor.