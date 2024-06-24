Ether (ETH) fiyatı, sektörün önde gelen analistlerine göre spot borsa yatırım fonlarının (ETF) işleme açılması halinde ciddi şekilde düşebilir.

Spot Ether ETF’lere piyasanın verdiği tepki ve gösterdiği ilgi, sene başında Bitcoin’e gösterilen ilgiyle kıyaslanınca epey sönük kaldı.

Bu düşünceye sahip kripto yatırımcısı Andrew Kang, 23 Haziran’da Ether ETF’lerin potansiyel etkisine dair uzun bir analiz yayınladı.

Kang’e göre Bitcoin ETF’leri, çok sayıda yeni yatırımcıyı portföyünün bir kısmını BTC’ye ayırmaya yönlendirdi. ETH ETF’leri ise yatırımcıya göre bu kadar net bir etkide bulunmayacak.

ETH Fiyatı Düşebilir

Yatırımcı, Ether ETF’lerine Bitcoin ürünlerine yatırılanın yüzde 10-15’i kadar giriş olacağını öngörüyor. Bu da ETF’lere altı ayda 500 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arası para akması demek.

Geçtiğimiz hafta Fidelity’nin Ether ETF’sine ilk aşamada 4,7 milyon dolar yatıracağı duyuldu, yani alımlar çoktan başladı. Standard Chartered, ETH ETF’lere ilk 12 ayda 45 milyar dolar yatırılacağını tahmin ediyor.

Öte yandan Kang, Ether ETF’lerin piyasaya Bitcoin ETF’lere kıyasla çok daha önemsiz bir etkide bulunacağını düşünüyor. Kang, açıklamasında bu düşüncesinin nedenlerine de yer verdi.

Ethereum, BTC gibi bir makro varlık olmaktan çok teknolojik bir varlık olarak görülüyor. Ayrıca kripto paranın kurumsal yatırımcılardan gördüğü ilgi ve üzerindeki alım baskısı da düşük kalıyor.

Ether’in ETF öncesi konumu da Bitcoin ile aynı değil. Altcoin, ayı piyasasında gördüğü en dip noktaya kıyasla değerini şimdiden dörde katlamış durumda. Bitcoin ise ETF’ler işleme açılmadan değerini 2,75 kat artırabilmişti.

Kang, ETH’nin ETF’ler işleme açılmadan önceki süreçte 3.000 dolar ile 3.800 dolar arasında seyredeceğini düşünüyor. Yatırımcı, fonların işleme açılmasıyla Ether’in de 2.400-3.000 dolar aralığına çakılacağını öngörüyor. Böyle bir düzeltme, ETH’nin yüzde 30 değer kaybetmesi anlamına geliyor.

Altcoin’i bu senaryodan kurtarabilecek ise Bitcoin. Kang’e göre BTC, yıl sonuna kadar 100 bin dolar seviyesini geçmeyi başarırsa, Ether ile birlikte diğer altcoin’leri de peşinde sürükleyebilir.

Kang, Ether’in Bitcoin karşısında da değer kaybedeceğini düşünüyor. Yatırımcıya göre düşüşü sürdürecek ETH/BTC paritesi, önümüzdeki yıl boyunca 0,035 ile 0,06 arasında seyredecek.

Ether, Bitcoin’in de güç kaybettiği son 24 saatte yüzde 3,8 değer kaybetti. En büyük altcoin, haber yayın saati itibarıyla 3.360 dolardan işlem görüyor.