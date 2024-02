Bitcoin’de (BTC) artık 60.000 dolar hedefi çok uzak görünmüyor. Bitcoin fiyatının bu fiyat seviyesine yükselebilmesinde rol oynayabilecek bir dizi faktör var.

BTC fiyatı, spot Bitcoin ETF’lerindeki giriş ve çıkışlarıyla arasındaki korelasyonu kaybediyor gibi görünüyor. Zira son dönemde kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i benimsemesi ivme kazanırken BTC fiyatı son birkaç günlük süreçte sakin kaldı.

Hal böyle olunca önde gelen uzmanlar ve analistler, Bitcoin’in geleceğine ilişkin spekülasyonlar yapmaya başladı. Twitter’da (X) Titan of Crypto adıyla tanınan popüler bir analist, Bitcoin’deki mevcut durumu ve gelecekteki olası fiyat hareketliliklerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Titan of Crypto’ya göre Bitcoin şu anda hedef fiyat olarak 61.000 doları öngören bir yükseliş formasyon içerisinde. Titan of Crypto’ya göre Bitcoin şu anda Tenkan indikatörünü yeniden test ediyor ve BTC fiyatı 50.700 dolara her yaklaşmasında mum fitillerinden de anlaşılabileceği üzere önemli bir satın alım baskısı yaşıyor.

#Bitcoin Bull flag formation: target at $61,000🎯#BTC is retesting Tenkan 🔴 at the moment.

Each time it hits the $50.7k level it's bought back. Look at the candle wicks.

– As long as Tenkan holds the potential bull flag formation is likely to play out.

– If it were to… pic.twitter.com/Rku3g1YXSa

— Titan of Crypto (@Washigorira) February 22, 2024