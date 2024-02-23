Bitcoin’de (BTC) artık 60.000 dolar hedefi çok uzak görünmüyor. Bitcoin fiyatının bu fiyat seviyesine yükselebilmesinde rol oynayabilecek bir dizi faktör var.

BTC fiyatı, spot Bitcoin ETF’lerindeki giriş ve çıkışlarıyla arasındaki korelasyonu kaybediyor gibi görünüyor. Zira son dönemde kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i benimsemesi ivme kazanırken BTC fiyatı son birkaç günlük süreçte sakin kaldı.

Hal böyle olunca önde gelen uzmanlar ve analistler, Bitcoin’in geleceğine ilişkin spekülasyonlar yapmaya başladı. Twitter’da (X) Titan of Crypto adıyla tanınan popüler bir analist, Bitcoin’deki mevcut durumu ve gelecekteki olası fiyat hareketliliklerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bitcoin’de Hedef 60.000 Dolar mı?

Titan of Crypto’ya göre Bitcoin şu anda hedef fiyat olarak 61.000 doları öngören bir yükseliş formasyon içerisinde. Titan of Crypto’ya göre Bitcoin şu anda Tenkan indikatörünü yeniden test ediyor ve BTC fiyatı 50.700 dolara her yaklaşmasında mum fitillerinden de anlaşılabileceği üzere önemli bir satın alım baskısı yaşıyor.

#Bitcoin Bull flag formation: target at $61,000🎯#BTC is retesting Tenkan 🔴 at the moment. Each time it hits the $50.7k level it's bought back. Look at the candle wicks. – As long as Tenkan holds the potential bull flag formation is likely to play out.

– If it were to… pic.twitter.com/Rku3g1YXSa — Titan of Crypto (@Washigorira) February 22, 2024

Titan of Crypto aşağı yönlü bir kırılmada ise Kijun indikatörünün destek seviyesi olarak 47.300 dolara işaret ettiğini belirtti.

Bitcoin’in Yeni ATH’lere Ulaşması için Ne Gerekiyor?

Bitcoin analisti CryptoCon, Haftalık Ichimoku Bulutu indikatöründen yola çıkarak 52.800 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda BTC fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceği düşünüyor.

Analiste göre böyle bir kırılma tarihsel modellere göre normalden neredeyse bir yıl önce gerçekleşecektir, çünkü çoğu döngü zirvesi tipik olarak “Mavi Yıl “dan “Kırmızı Yıl “a geçiş sırasında gerçekleşir. CryptoCon, tarihsel olarak bulutun tepesinin, dik bir reddedilme noktasına işaret ettiğini ve bunu uzun bir yatay dönemin izlediğini vurguluyor.

CryptoCon konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Birçok kişi ETF’lerin piyasadaki manzarayı tamamen değiştirdiğini iddia ediyor, bunu kanıtlanması için piyasadaki yükselişlerin devam etmesini dört gözle bekliyorum. Aksi takdirde, piyasa döngüsünün yeni zirveler görmemiz gerektiğini söylemesine daha 8 ay var (28 Kasım 2024).

Simply put, the Weekly Ichimoku Cloud says that a break of the cloud top point at $52,800 marks the run to #Bitcoin ATHs and the cycle top. A break of this point now would be almost an entire year earlier than usual, as most occur during the transition from Blue Year… pic.twitter.com/I0XTbgnNpB — CryptoCon (@CryptoCon_) February 20, 2024

CryptoCon spot Bitcoin ETF’leri henüz kripto para piyasası üzerindeki etkisini henüz göstermediğine inanıyor.