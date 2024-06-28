Bitcoin, 25 Haziran itibarıyla kaybettiği ivmeyi yeniden yakalamaya çalışıyor. Hafta başında 60 bin doların altını test eden BTC, yeniden 62 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para, spot borsa yatırım fonlarının (ETF) işleme açılmasının ardından birkaç ay yükseldi ve fiyat rekoru kırdı. Fakat bu rekor, bir önceki rekorun pek de üstüne çıkamadı. Bitcoin, rekor kırdıktan kısa süre sonra yeniden aşağı yöneldi.

Mevcut şartlarda boğa piyasasının henüz başlayıp başlamadığı konuşulurken, analistlerden bitiş tarihiyle ilgili açıklama geldi.

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Bitcoin İçin Ayı Piyasası Uyarısı

Zincir üstü veri kaynağı CryptoQuant’ın analistleri, güncel Bitcoin döngüsünü değerlendirmek için kârda olan arz durumunu inceledi.

Analistlere göre Kârda Olan Bitcoin Arzı göstergesi, ayı piyasasının başlamak üzere olduğu konusunda uyarı veren seviyelere geriledi.

Söz konusu gösterge, boğa piyasaları sırasında genellikle yüzde 30 civarı üç büyük düşüş yaşıyor. Mevcut döngüde şimdiye kadar bu türden iki düşüş yaşandı. BTC’nin 70 bin dolar üzerinden 60 bin doların altına gerilediği mayıs başında, göstergede de yüzde 23,4 düşüş gözlendi.

Son iki haftadır yaşanan düzeltme ise göstergede yüzde 16 düşüşe daha yol açtı. Göstergede bir sonraki ve son düşüş ile ayı piyasasının başlaması bekleniyor.

Öte yandan analistler, beklenen düşüş trendi başlamadan önce bir ralli daha yaşanmasının mümkün olduğunu ekledi.

Bitcoin boğa piyasaları genellikle halving’i temel alan bir döngü izliyor. Kripto paranın yeni arz üretim oranını yarı yarıya azaltan halving, fiyatında yükselmeye yol açıyor.

BTC boğa piyasaları önceki döngülerde hep halving’den birkaç ay sonra başladı. Dördüncü halving bu yıl nisan ayında gerçekleşti. Ancak Bitcoin, ocak ayında işleme açılan spot ETF’lerin etkisiyle yükselmeye başlayarak halving öncesi fiyat rekoru kırdı. Dolayısıyla bu yılki boğa piyasası, diğer döngülerden farklı bir gidişat izleyebilir.