Bitcoin fiyatı hafta sonu yaşanan düzeltmenin ardından durgunlaştı. Ancak analistler, yılın ilerleyen aylarında bir kırılma yaşanacağını düşünüyor.

BTC, son 24 saatte neredeyse hiç değişiklik göstermedi. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 66.600 dolar civarından işlem görüyor.

Hafta sonu yaşanan düzeltmeye rağmen BTC, beş aylık kanal içerisinde seyretmeyi sürdürüyor. Analistler önümüzdeki aylarda bu kanaldan çıkacağına inanıyor.

Kripto para analisti Rekt Capital, 30 Temmuz’da “Bitcoin hala eylülde kırılma yolunda ilerliyor,” yorumunu yaptı.

Kırılmanın şimdi yaşanma ihtimalini de yorumlayan Rekt Capital, şöyle belirtti:

Analistlerin beklediği kırılma, son döngüde halving’den yaklaşık 160 gün sonra yaşandı. Tarih tekerrür ederse, mevcut döngüdeki kırılma da eylül ayında yaşanabilir.

Önceki döngüde tepe nokta ise halving’den sonraki yıl görüldü. Bitcoin’in aynı zaman çizelgesini izlemesi, mevcut döngüdeki en yüksek noktayı 2025’in son çeyreğine kadar göremeyeceği anlamına geliyor.

#BTC

Bitcoin is still on track for a September breakout

History suggests that a breakout from the ReAccumulation Range mere ~100 days after the Halving was always going to be unlikely$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/WGJbTz43KC pic.twitter.com/Ll9BB3Dxxk

— Rekt Capital (@rektcapital) July 30, 2024