Bitcoin fiyatı hafta sonu yaşanan düzeltmenin ardından durgunlaştı. Ancak analistler, yılın ilerleyen aylarında bir kırılma yaşanacağını düşünüyor.

BTC, son 24 saatte neredeyse hiç değişiklik göstermedi. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 66.600 dolar civarından işlem görüyor.

Hafta sonu yaşanan düzeltmeye rağmen BTC, beş aylık kanal içerisinde seyretmeyi sürdürüyor. Analistler önümüzdeki aylarda bu kanaldan çıkacağına inanıyor.

Bitcoin Rallisi Ne Zaman?

Kripto para analisti Rekt Capital, 30 Temmuz’da “Bitcoin hala eylülde kırılma yolunda ilerliyor,” yorumunu yaptı.

Kırılmanın şimdi yaşanma ihtimalini de yorumlayan Rekt Capital, şöyle belirtti:

Tarihsel verilere göre, yeniden birikim bölgesinden halving’den yalnızca 100 gün geçmişken çıkılması pek olası değil.

Analistlerin beklediği kırılma, son döngüde halving’den yaklaşık 160 gün sonra yaşandı. Tarih tekerrür ederse, mevcut döngüdeki kırılma da eylül ayında yaşanabilir.

Önceki döngüde tepe nokta ise halving’den sonraki yıl görüldü. Bitcoin’in aynı zaman çizelgesini izlemesi, mevcut döngüdeki en yüksek noktayı 2025’in son çeyreğine kadar göremeyeceği anlamına geliyor.

#BTC Bitcoin is still on track for a September breakout History suggests that a breakout from the ReAccumulation Range mere ~100 days after the Halving was always going to be unlikely$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/WGJbTz43KC pic.twitter.com/Ll9BB3Dxxk — Rekt Capital (@rektcapital) July 30, 2024

Yatırımcı Bob Loukas da benzer düşüncelere sahip. Bob Loukas, Bitcoin’in 15 Eylül civarında başlayacak sağlam bir ralli ile yeni rekor seviyelere koşacağını düşünüyor. Yatırımcıya göre BTC, 1 Aralık’a kadar 100 bin dolar fiyata ulaşabilir.

Eylül ayı makroekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını indirmeye başlaması bekleniyor. CME Group’a göre, bu toplantıdan faiz indirimi kararı çıkma olasılığı yüzde 85 civarında.