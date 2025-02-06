Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç ayda yaşanan boğa piyasasında büyük bir yükseliş gösteremeyen nadir dijital varlıklardan biri oldu. Şu anda 2 bin 800 dolar seviyesinin altında işlem görüyor ve son 30 günde yüzde 24 değer kaybetmiş durumda.

Pek çok piyasa uzmanı Ethereum’un henüz Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıklarla aynı hızda yükselmediğini düşünse de, bazı analistler oldukça kötümser bir tablo çiziyor. Popüler X kullanıcılarından Nebrascangooner, ETH fiyat grafiğinde görülen “potansiyel fincan-kulp formasyonunun” artık geçerliliğini yitirdiğini öne sürdü.

Analist, Ethereum fiyatının geçtiğimiz yıl içinde çift tepe formasyonu oluşturduğunu ve eğer 2 bin 400 dolar desteğini kaybederse 1.200 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

Yükseliş Bekleyenler de Var

Olumsuz beklentilere rağmen, birçok analist Ethereum’un önümüzdeki aylarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağına inanıyor. MANDO CT isimli kullanıcı, Ethereum için uzun zamandır beklenen rallinin çok yakında başlayacağını belirterek, fiyatın 10.000 dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü.

Ünlü analist Michael van de Poppe de ETH’nin geleceği konusunda iyimser bir yaklaşım sergiledi. Hatta Donald Trump’ın Ethereum’a büyük yatırım yapması durumunda, bu fırsatı kaçırmanın “akılsızlık” olacağını ifade etti.

Öte yandan, zincir üstü veriler de Ethereum’un yükselişe geçebileceğine dair sinyaller veriyor. CryptoQuant’ın verilerine göre, son üç gündür ETH’nin borsalardan net çıkışı negatif bir tablo çiziyor. Bu durum, yatırımcıların merkezi borsalardan çekilip kendi cüzdanlarında saklamaya yöneldiğini gösteriyor ki bu da kısa vadeli satış baskısını azaltabilir.