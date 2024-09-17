Popüler analistlere göre XRP’nin fiyat hedeflerini öğrenin.

Özet:

XRP, Grayscale’in yeni Ripple fonunun etkisiyle bir haftada yüzde 10 yükseldi. Robinhood’un XRP’yi yeniden listeleme ihtimali de ralliyi destekledi.

Bazı analistler yükseliş beklerken, diğer bazıları ise kripto paranın yakında çakılacağını söylüyor.

XRP’nin Sonraki Hamlesi Ne?

Ripple’ın kripto parası XRP, bir haftada yüzde 10 değerlenerek, piyasa değeri bakımından en büyük 20 kripto arasında haftanın performansını gösterdi. Altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,58 dolardan işlem görüyor.

XRP rallisini Grayscale’in Ripple fonu başlatma kararı tetikledi. Yeni yatırım aracı, XRP satın almadan kripto paraya doğrudan yatırım yapma imkanı sunacak.

Diğer yandan Robinhood’un XRP’yi yeniden listeleyeceği konuşuluyor. Hatta platformun resmi internet sitesinde XRP, desteklenen token’lar arasında görülüyor.

XRP boğalarından, BitBoy olarak bilinen Ben Armstrong, altcoin’lerin yakında yükselişe geçeceğini ve XRP’nin de yakından takip edilmesi gereken kriptolardan biri olduğunu söyledi.

X kullanıcısı Cryptoinsightuk, XRP’nin boğa piyasasına başlamak üzere olduğunu düşünüyor. Kısa vadede yüzde 14 yükseliş bekleyen analist, XRP için 0,66 doları hedefliyor.

Analist Mikybull Crypto de tartışmalara dahil oldu. XRP’nin özel bir üçgen formasyonu olan boğa flaması oluşturduğuna dikkat çeken analist, fiyatın yakında patlama yaşabileceğini söyledi. Mikybull Crypto, XRP’nin şimdiye kadar görülmüş en pozitif makro formasyonlardan birini oluşturduğunu öne sürdü.

Benzer bir söylemde bulunan CrediBULL Crypto, 7 yıllık baskının yakında sona ereceğini ileri sürdü. Analist, formasyonu “tüm boğa flamalarının anası” olarak tanımladı.

Davanın Etkisi Sürüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davanın gölgesi, XRP piyasalarında hala hissediliyor.

Yaklaşık üç buçuk yıl süren dava, geçtiğimiz aylarda Ripple lehine sayılabilecek bir karar ile sonuçlandı. Ancak temyiz yolu ekim ayına kadar açık kalacak.

Ripple temyize başvurmayacağını açıkça belirtti. Komisyonun temyize gidip gitmeyeceği sorusu, birkaç hafta içinde yanıt bulacak. XRP, fiyatı dört yıldır baskılayan davanın kesin olarak sonuçlanmasıyla daha rahat hareket fırsatı bulabilir.